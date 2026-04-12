Miles de personas disfrutaron “Expo Sanfer”, gran feria de industrias, comercios e innovación tecnológica

El Intendente Juan Andreotti recorrió la exposición en el Parque Náutico de San Fernando, para conocer 200 expositores, entretenimientos, foodtrucks, e-sports y las novedades de los emprendimientos locales. “Todos aquellos que generan trabajo y valor agregado en nuestra ciudad, tienen este lugar para mostrar lo que hacen. Un verdadero lugar de encuentro para la familia”, destacó Jefe Comunal.

El viernes comenzó la tercera edición consecutiva de “Expo Sanfer”, la gran feria de industrias, comercios e innovación tecnológica del Municipio de San Fernando, que pudo visitarse con entrada libre y gratuita hasta el domingo en el Parque Náutico de Almirante Martin y Escalada. Evento que contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones.

El Intendente Juan Andreotti recorrió la exposición que cuenta con 200 stands de expositores sanfernandinos en los que se presentaron sus principales productos. El Jefe Comunal dijo: “Todos aquellos que generan trabajo y valor agregado en nuestra ciudad, tienen este lugar para mostrar todo lo que hacen. Es un verdadero lugar de encuentro para toda la familia en uno de los lugares más lindos”.

Acompañaron al Intendente la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el Secretario de Producción, Empleo e Innovación Tecnológica, Santiago Aparicio; la Subsecretaria Provincial de Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda; y más funcionarios del departamento ejecutivo.

Entre las empresas e instituciones sanfernandinas que forman parte del evento se encuentran Unión Ganadera, Mactrail, Ederra, el Centro Industrial Maderero, Hidromet, Pampagourmet, Cerveza Escalada, Cañón, Taurus, IMS, Hausbrot, Argensun Foods, INTA, CACEL, la Universidad de San Andrés…

Con entrada libre y gratuita en el Parque Náutico de Almirante Martin y Escalada, “Expo Sanfer” buscó fortalecer y visibilizar la producción local, el desarrollo económico y el entramado productivo de la región, el comercio, el turismo local y la economía regional.