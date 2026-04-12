Ilícito captado por las cámaras del COT: los malvivientes fueron detenidos

En plena madrugada, dos individuos ingresaron a un domicilio y sustrajeron una bicicleta. El sistema de vigilancia de Tigre permitió dar seguimiento a la fuga de los sospechosos: quedaron a disposición de la Justicia y se recuperó el rodado.

A través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), los agentes detectaron un hurto en proceso que ocurrió en un domicilio de la localidad de General Pacheco: los delincuentes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad a las pocas cuadras.

El ilícito ocurrió en horas de la madrugada, cuando los operarios de la central detectaron que dos individuos ingresaron a una vivienda trepando una pared, sustrajeron una bicicleta y se dieron a la fuga.

Tras el seguimiento a través de los domos municipales, agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los interceptaron y aprehendieron en el cruce Joaquín V. González y el pasaje San Cayetano. Recuperaron el rodado y los sujetos fueron trasladados a la comisaría correspondiente.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.