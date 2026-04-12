Julio Zamora: “Seguiremos apostando al deporte porque es un horizonte de crecimiento para los jóvenes”

Lo manifestó el intendente de Tigre quien acompañó el comienzo la nueva edición del certamen municipal en el Polideportivo Sarmiento. En esta edición participan miles de vecinos y vecinas de todas las edades en disciplinas como fútbol, handball, hockey, natación, vóley y básquet, entre otros.

En el Polideportivo Domingo F. Sarmiento, el Municipio dio inicio a la edición 2026 de los Torneos Tigrenses con la participación de miles de vecinos y vecinas de todas las edades. En esa oportunidad, competirán más de 320 equipos entre centros deportivos locales, clubes, sociedades de fomento y diversas instituciones del distrito.

“Mucha participación de vecinos de todas las edades en una amplia gama de deportes en este comienzo de los Torneos Tigrenses. Realmente es un evento que reúne a todos los que concurren a diferentes actividades en los 19 polideportivos del distrito. Contento, por supuesto, de poder apreciar el desarrollo y charlar con la comunidad”, señaló Zamora y dijo: “Seguiremos apostando al deporte porque es un horizonte de crecimiento para los jóvenes”.

Los Torneos Tigrenses están destinados a vecinos y vecinas a partir de los 13 años hasta los adultos mayores, divididos en distintas categorías. Durante la noche en el centro deportivo Sarmiento, los deportistas realizaron partidos de inicio y pasadas de pileta bajo la atenta mirada de familiares y profesores.

Al respecto de la actividad, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, comentó: “Creemos que el deporte conecta a las personas con valores, con amigos en un ambiente saludable y también con uno mismo. Es importante seguir fortaleciendo esta área para continuar construyendo la comunidad que todos queremos”.

El Gobierno local organiza el certamen con el objetivo de fortalecer la sana competencia y generar espacios de encuentro para los vecinos y vecinas. Entre las disciplinas que se llevan a cabo están: fútbol 11, fútbol baby, básquet, vóley, handball, hockey y natación.

“Estamos en esta noche viviendo los Torneos Tigrenses, donde a lo largo de los años vemos más participación de la comunidad. Esto se debe a la política permanente que tiene el intendente para con el deporte y la mejora en infraestructura en el Municipio de Tigre”, manifestó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre e Instagram: @deporte.tigre.