Emotivo homenaje al Dr. René Favaloro en el pueblo que le marcó la vida

En el marco de la jornada sobre prevención cardiovascular de precisión “FAC-PREVENT 2026”, se realizó un emotivo homenaje al Dr. René Favaloro en el Museo que lleva su nombre en la localidad de Jacinto Arauz (La Pampa).

La ceremonia, organizada por la Federación Argentina de Cardiología (FAC), el respaldo del Gobierno provincial y el municipio local, contó con la presencia del presidente de la entidad; Diego Federico Echazarreta, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie y el intendente anfitrión, Santiago Goñi. Junto a las autoridades presentes participaron Liliana Favaloro y Roberto Favaloro, profesionales y sobrinos directos del célebre médico y presidentes de la Fundación y de la Universidad Favaloro respectivamente, acompañados por Laura Favaloro, vocal de la Fundación y sobrina nieta del cardiólogo argentino.

Además, se sumaron a la iniciativa destacados referentes de la cardiología nacional y miembros de la Asociación Pampeana de Cardiología.

(*) Reconocimientos

El ministro de Salud dio la bienvenida a los asistentes en un breve discurso donde rescató la empatía y la humanidad del especialista. ‘Estamos felices de estar reunidos en este homenaje y aprovecho para acercar el afectuoso saludo de nuestro gobernador, Sergio Ziliotto. Quiero contarles que tuve la dicha de conocer al Dr. Favaloro, de compartir espacios con él y de aprender de su sabiduría. Siempre se destacó por su don de gente, por su calidad humana con los pacientes y con quienes aprendíamos de su ejemplo. Es un honor acompañar este homenaje”.

(*) El “médico rural”

Por su parte el titular de la FAC consideró oportuno, en este año de gestión, “en la cual la virtualidad, las redes, la formación muchas veces impersonal, consideramos que era un buen momento para recuperar mucho de lo que René Favaloro nos transmitió como símbolo y que lo volcó fundamentalmente en su legado. Uno de sus ellos es la Fundación que hasta el día de hoy sigue formando médicos, cardiólogos y recursos humanos relacionados con la Salud a lo largo y ancho del país. René Favaloro tuvo múltiples facetas. Estuvo el que se formó en la Universidad Nacional de La Plata y en el antiguo Policlínico San Martín, escuela de muchos cirujanos generales. El profesional por el cual ustedes tienen enorme afecto y que vino aquí y dejó todo en la medicina rural y especialmente reivindicó esa forma de hacer medicina que es la cercanía, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, o sea, de punta a punta todo lo que uno puede pedir para un médico”.

“Y está también el que deja un enorme mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes que decidió en sus 30 años irse a los Estados Unidos a formarse específicamente en un área. Hoy, una época de migraciones donde todos los residentes, concurrentes, piensan rápidamente en emigrar del país, el apostó a una Argentina difícil. Fue quien puso también su nombre y su compromiso en la CONADEP, allá en los albores de la democracia y también en el Consejo de Consolidación para la Democracia” destacó.

(*) Legado

Liliana Favaloro, sobrina y presidenta de la Fundación destacó: “creo que el legado de René es la forma de vida. Iba a cualquier lugar a dar una charla, y muchas veces disfrutaba más el encuentro con la comunidad, con los chicos en las escuelas, con los estudiantes de secundaria. A nosotros nos marcó eso, no lo científico solamente”. Y continuó “en la Fundación cumplimos 50 años y realmente pudimos sostener su legado. Somos una institución con dos mil empleados, y quien entra tiene que asumir nuestro lema: tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. Al paciente debemos conocerlo no solo desde sus males, sino también desde su entorno y su alma, entender qué le está pasando. Eso lo hemos mamado de nuestro padre y de René” concluyó.

(*) Memoria

Por su parte, el intendente anfitrión trazó un recorrido por la historia del médico rural en Jacinto Arauz. En su discurso, recordó los inicios de su carrera y el acompañamiento incondicional de su hermano, Juan José, pieza fundamental en la atención médica local y en el desarrollo de la clínica que marcó un antes y un después en la Salud de la región. “En la localidad y en especial en este Museo, honramos la decisión de René, aquí no solo guardamos sus objetos, sino el ejemplo de un hombre que entendió que la verdadera medicina se hace al lado de la gente, compartiendo el mate y la palabra” sostuvo.

“Recibir a su familia es confirmar que ese lazo que se unió en 1950 sigue más fuerte que nunca. A Liliana y a Roberto hijos de Juan José un ser solidario honesto y de gran corazón quien también supo ganarse el cariño y el reconocimiento de los araucenses queremos decirles gracias por acompañarnos hoy en este homenaje y que Jacinto Arauz no olvida, por eso el nombre Favaloro seguirá viajando en nuestra memoria con la misma fuerza que aquel tren que lo trajo hace más de 70 años”.

(*) Gimnasia presente

En el tramo final del acto y en representación de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), su presidente entregó una placa conmemorativa a la directora del Museo. Asimismo, en un gesto que resalta la identidad personal del creador del bypass, se hizo entrega de una camiseta enviada por el presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata -institución de la cual el médico era un ferviente simpatizante- acompañada de una camiseta oficial del Club. Finalmente, se procedió a la entrega formal de su legajo del Colegio Nacional de La Plata, documento que testimonia su formación académica.