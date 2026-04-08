Disfrutá los mejores espectáculos en el Teatro Municipal Pepe Soriano junto a toda la familia

De lunes a viernes de 10 a 18 h. vecinas y vecinos de Tigre pueden acercarse a la boletería para retirar entradas de los diferentes shows que ofrece la gestión local. Esta semana se presentarán: “La Ruta del Tango”, “Tributo a Leo Mattioli”, “Cuando dejé de volar” y “Gonzo Payaseando”.

El Municipio de Tigre presenta la nueva cartelera del Teatro Pepe Soriano, ubicado en la calle Ituzaingó 2950 de la localidad de Benavídez. Las entradas son libres y gratuitas para todos los vecinos y vecinas.

Cartelera de la semana:

-Jueves 9 | 20 h. “La Ruta del Tango” (Música)

-Viernes 10 | 21 h. “Tributo a Leo Mattioli” (Música)

-Sábado 11 | 21 h. “Cuando dejé de volar” (Teatro)

-Domingo 12 | 16 h. “Gonzo Payaseando” (Infantil)

Quienes deseen disfrutar de estos shows en vivo deberán acercarse a la boletería del recinto con su DNI con residencia en Tigre, de lunes a viernes de 10 a 18 h.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.