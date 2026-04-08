Continúan los controles médicos gratuitos con postas de salud en los diferentes barrios de San Isidro

Con controles cardiológicos y nutricionales, medición de presión arterial, glucemia y colesterol, el Municipio continúa fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos.

El Municipio de San Isidro continúa promoviendo el cuidado de la salud con “Corazón Saludable” , una iniciativa que acerca controles médicos gratuitos a los vecinos a través de postas sanitarias. El objetivo es fomentar hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares mediante evaluaciones profesionales en distintos puntos del distrito.

Durante cada operativo, los vecinos pueden acceder sin costo a chequeos nutricionales y cardiológicos, medición de glucemia, colesterol y presión arterial, y vacunación correspondiente al calendario nacional. A partir de los resultados, un equipo de salud municipal brinda indicaciones personalizadas y, en caso de ser necesario, realiza derivaciones a especialistas del sistema de salud municipal.

Estos controles permiten detectar de manera temprana factores de riesgo y prevenir enfermedades crónicas vinculadas al corazón y al sistema circulatorio, como la hipertensión arterial, la diabetes y las dislipidemias.

Calendario de operativos “Corazón Saludable” – Abril 2026

– Viernes 10 de abril de 9:30 a 12:30h: Sociedad de Fomento 9 de Julio Manuel Láinez 1955, Boulogne.

– Martes 14 de abril de 9:30 a 12:30h: Sede “San Cayetano” Maestra Manuela García 2024, Beccar.

– Jueves 23 de abril de 9:30 a 12:30h: Delegación Las Lomas y Santa Rita, Av. Juan Segundo Fernández 201, San Isidro.

– Jueves 30 de abril de 9:30 a 12:30h: Del Barco Centenera & Pedro de Mendoza, San Isidro.

En caso de condiciones climáticas adversas, los operativos serán reprogramados. Las novedades se comunicarán a través del Instagram (@sanisidrosaludpublica) y el canal de WhatsApp “San Isidro | Salud Pública”.

PROGRAMA 1000 DÍAS. Además, el Municipio de San Isidro continúa fortaleciendo la atención integral de embarazadas y niños a través del Programa 1000 Días, una política sanitaria estratégica que busca garantizar el acceso a la salud desde el inicio de la vida.

Durante estos operativos, que se desarrollan de 9:30 a 12:30h, embarazadas y madres con niños de hasta dos años pueden acceder de forma gratuita a ecografías, controles obstétricos y pediátricos, estudios de laboratorio, vacunación de calendario y atención odontológica.

El programa también cuenta con una línea de contacto exclusiva por WhatsApp (11-3916-9340), a través de la cual las embarazadas pueden recibir información, orientación y reservar su lugar en los operativos y fechas especiales. Ante cualquier consulta, también pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

Cronograma de operativos – Abril 2026

– Miércoles 15 de abril: Hermanas de la Caridad, Juan Clark 1760, Beccar. Ecografía, Obstetricia, Pediatría, Laboratorio, Vacunación, Odontología, Talleres

– Miércoles 22 de abril: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Manuel Láinez 1955, Boulogne. Ecografía, Obstetricia, Pediatría, Laboratorio, Vacunación, Odontología, Talleres

– Miércoles 29 de abril: Parroquia San Andrés Avelino, Pichincha 1050, Villa Adelina. Ecografía, Obstetricia, Pediatría, Laboratorio, Vacunación, Odontología, Talleres.