Gobierno digital: hacia un Estado bonaerense inteligente y soberano

El Gobierno provincial publica lineamientos sobre inteligencia artificial y soberanía digital como derechos de las y los bonaerenses.

La Plata, 3 de abril de 2026.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en su proceso de transformación digital, consolidando un modelo de gestión pública que ubica a las y los bonaerenses en el centro de sus prioridades. En un contexto global donde la tecnología redefine las relaciones sociales y de poder, la Provincia asume el desafío de liderar una transición hacia la modernización administrativa sin perder de vista los principios de equidad y justicia social. En este marco, la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno bonaerense ha hecho públicos dos documentos enfocados en las temáticas de la soberanía digital y la inteligencia artificial (IA).

El concepto de soberanía digital se encuentra en el corazón de la estrategia que apunta a construir una estructura estatal más ágil, eficiente e innovadora, capaz de dar respuestas rápidas a las necesidades de la comunidad. Para el Estado bonaerense, esto representa la búsqueda de autonomía y seguridad tecnológica, que permita decidir de manera independiente sobre la infraestructura y los sistemas que procesan la información de millones de bonaerenses. De este modo, la Provincia aspira a garantizar que las decisiones sobre el futuro digital se tomen priorizando el bienestar común y el control en los recursos digitales.

Este enfoque se complementa directamente con la protección y el uso estratégico de los datos públicos seguros. El resguardo de la información sensible de la población bajo estrictos protocolos de protección de datos asegura que la digitalización no vulnere la privacidad de las y los bonaerenses. Un manejo responsable de estos activos permite mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, con métodos confiables y transparentes para toda la ciudadanía.

Asimismo, la incorporación de la IA en la gestión pública emerge como una herramienta que, lejos de reemplazar al Estado, se proyecta como una aliada para responder ágilmente a las demandas ciudadanas, hacer los servicios más rápidos, eficientes e inclusivos y acercar soluciones a todas y todos los habitantes del territorio bonaerense. Esta visión de la gestión y los derechos digitales asegura que la tecnología se implemente bajo una mirada ética y humana, donde la IA funcione como un promotor de la eficiencia estatal y nunca como una barrera que profundice las desigualdades.

Bajo esta premisa, la soberanía y la innovación tecnológica se traducen directamente en desarrollo local e inclusión social. Al democratizar el acceso a las herramientas digitales y potenciar la articulación con organismos y municipios, el gobierno provincial trabaja para acortar las distancias geográficas y socioeconómicas, y acercar el Estado a cada hogar bonaerense.

En este marco y como parte del compromiso con la información para la ciudadanía y la transparencia institucional, el Ministerio de Gobierno, a través de su Subsecretaría de Gobierno Digital, ha sistematizado estos lineamientos estratégicos en dos documentos, uno enfocado en la soberanía digital y el otro dedicado a la IA, que se encuentran disponibles en el siguiente link: bit.ly/cuadernillosgobiernodigital

Ambos materiales incluyen información clave sobre los servicios digitales con los que cuenta el Gobierno provincial y los alcances, desafíos y potencialidades de las políticas implementadas en torno a estas tecnologías para la construcción de un Estado moderno, soberano y cada vez más cerca de su pueblo.