Circulaba portando un arma de fuego lista para utilizar y se dio a la fuga: quedó detenido por el COT a las pocas cuadras

Un individuo fue reducido en un operativo coordinado con la Policía de la Provincia de Buenos Aires: tenía una pistola y circulaba en una moto. Fue trasladado a comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

El Centro de Operaciones Tigre (COT) detuvo a un individuo que circulaba armado en plena vía pública: el operativo quedó registrado a través de las cámaras de monitoreo y el sujeto fue trasladado a comisaría.

Luego de una denuncia vecinal a través de un llamado a Alerta Tigre, agentes del COT detectaron a un hombre con actitud sospechosa en Crisólogo Larralde y Acceso Tigre, del centro de la ciudad. Al intentar identificarlo, se bajó de la moto en la que circulaba y emprendió la fuga a pie.

De manera articulada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la unidad lo interceptó en el cruce de Sargento Cabral y Saavedra: lo requisaron, recuperaron el arma de fuego y luego derivaron a la comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.