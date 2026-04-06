Para evitar inundaciones avanzan los trabajos del Aliviador Alto Perú

El Municipio continúa con el proyecto que tiene como objetivo mitigar los efectos de los excedentes de agua que provienen de las precipitaciones.

A fines de 2023 la obra fue “inaugurada”, sin haberse finalizado la totalidad de los trabajos, dejando pozos de ataque abiertos en tres calles y las conexiones internas y hacia el río sin terminar; y sin haber comenzado el ramal por calle Suipacha ni ninguna boca de tormenta (sumideros).

La obra de ampliación del sistema de desagüe pluvial Aliviador Alto Perú se extiende desde Tomkinson por av. Centenario, Washington, Acassuso, y Treinta y Tres Orientales, hasta la intersección con Dársena Gauto y Pavón, para desembocar en el Río de la Plata.

El proyecto tiene como objetivo mitigar los efectos de los excedentes de agua que provienen de las precipitaciones. Mejorar la captación (sumideros) y conducción (caños) de agua excedente que se genera en la zona, reducir la cantidad, la permanencia y la frecuencia de anegamientos provocados por lluvias fuertes y cortas, ayudar a mantener el equilibrio natural y el cuidado del ambiente, ampliar la capacidad de la infraestructura y los servicios básicos necesarios, y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en la zona.

En agosto de 2025, el Municipio de San Isidro, retomo los trabajos pendientes, que ya cuenta con importantes avances: se realizó la apertura de la calle Roca, lugar que había quedado con un pozo de ataque abierto y faltaba terminar la conexión con el sistema existente. Además, se finalizó la construcción del Ramal Suipacha entre las calles España y Washington. Queda un pozo de ataque en España y Suipacha para continuar con la construcción de un tramo de ramal adicional, con una longitud de dos cuadras por calle España e Ibáñez hasta Héroes de Malvinas, para mitigar los anegamientos del PBN de calle España entre Rivadavia y Av. Centenario.

Se están terminando los trabajos de hormigonado de los túneles, lo que favorece el escurrimiento del agua, eliminando la textura corrugada del túnel.

También, se construyeron nuevos sumideros, que estaban pendientes de ejecución, y cumplen la función de captar el agua en las calles e introducirlas dentro del túnel; se está avanzando con el ordenamiento de la infraestructura de Edenor en la zona, lo que permite trabajar con mayor seguridad y previsibilidad; y también se está trabajando en la remoción de interferencias de AySA, que obstaculizan la incorporación de conductos.

En los próximos días comenzarán a montarse los conductos debajo de las vías del Tren de la Costa sobre Treinta y tres Orientales para llegar a la desembocadura del río. Desde el municipio de San Isidro se está trabajando en conjunto con San Fernando para acompañar con agentes de tránsito la dinámica de los vecinos en esta zona de Beccar. También se realizaron una serie de mejoras en la calzada (como pintura en las sendas peatonales, rampas, rotonda y señalización en general) para favorecer la circulación y la seguridad vial de todos los que transitan por el paso a nivel de Crisol.

Por último, para mejorar zonas en las que cuando llueve se acumula una gran cantidad de agua, se está sumando un conducto adicionales por calle Bolívar, entre Libertador y Acassuso, para evitar que el agua escurra por la calzada hacia Lasalle ante una lluvia intensa.