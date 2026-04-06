Este fin de semana vuelve “Expo Sanfer”, gran feria de industrias, comercios e innovación tecnológica

El 10, 11 y 12 de abril regresará el Municipio de San Fernando presentará la tercera edición en el Parque Náutico con 200 expositores locales, shows, entretenimientos, foodtrucks, eSports, emprendimientos y más sorpresas, con entrada libre y gratuita en Almirante Martin y Escalada.

Una nueva edición de “Expo Sanfer” se realizará el próximo 10, 11 y 12 de abril, de 11 a 19h, con 200 stands de expositores sanfernandinos que presentarán sus principales productos y experiencias en una gran feria industrial, comercial y de innovación tecnológica. El evento es organizado por el Municipio de San Fernando y apoyado por el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, el Parque Náutico de Almirante Martin y Escalada busca fortalecer y visibilizar la producción local, el desarrollo económico y el entramado productivo de la región, el comercio, el turismo local y la economía regional. Habrá shows, entretenimientos, patio gastronómico, emprendimientos, sector gamming con eSports, y más sorpresas en espacios al aire libre y bajo techo, a la vera del Río Luján como marco ideal.

Entre las empresas e instituciones que formarán parte se encuentran Unión Ganadera, Mactrail, Ederra, Centro Industrial Maderero, Hidromet, Pampagourmet, Cerveza Escalada, Cañón, Taurus, IMS, Hausbrot, Argensun Foods, INTA, CACEL, la Universidad de San Andrés junto a su Departamento de Ingeniería y LINAR (Laboratorio de IA y Robótica), y la Universidad Nacional del Delta, entre muchas otras de diversos rubros.