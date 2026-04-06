El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de Robótica

En la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda de Rincón de Milberg, el Gobierno local inició el ciclo de capacitación destinado a jóvenes entre 11 y 18 años. A través de esta iniciativa, los profesionales brindan herramientas de programación e ingeniería.

En la localidad de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre dio comienzo al Club de Robótica, una iniciativa que tiene como finalidad brindar conocimientos de programación e ingeniería a jóvenes del distrito.

La actividad -destinada a vecinos y vecinas de entre 11 y 18 años- se realiza en la Biblioteca Master Teresita Cepeda. Durante el encuentro, los jóvenes desarrollan juegos y dinámicas educativas donde incorporan habilidades técnicas, creatividad y pensamiento lógico.

A inicios del 2026, el Gobierno distrital inauguró la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica. dicha propuesta educativa permite a la comunidad acceder a capacitaciones en torno a la Industria 4.0, automatización, robótica, diseño digital y fabricación aditiva.

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