lunes, abril 6, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

El Municipio de Tigre puso en marcha el Club de Robótica

Redacción Periódico Para Todos

En la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda de Rincón de Milberg, el Gobierno local inició el ciclo de capacitación destinado a jóvenes entre 11 y 18 años. A través de esta iniciativa, los profesionales brindan herramientas de programación e ingeniería. 

En la localidad de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre dio comienzo al Club de Robótica, una iniciativa que tiene como finalidad brindar conocimientos de programación e ingeniería a jóvenes del distrito.

La actividad -destinada a vecinos y vecinas de entre 11 y 18 años- se realiza en la Biblioteca Master Teresita Cepeda. Durante el encuentro, los jóvenes desarrollan juegos y dinámicas educativas donde incorporan habilidades técnicas, creatividad y pensamiento lógico.

A inicios del 2026, el Gobierno distrital inauguró la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica. dicha propuesta educativa permite a la comunidad acceder a capacitaciones en torno a la Industria 4.0, automatización, robótica, diseño digital y fabricación aditiva.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.