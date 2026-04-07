En polideportivos del Municipio de Tigre se llevaron a cabo encuentros de yoga para los vecinos y vecinas

La comunidad pudo disfrutar de la propuesta organizada por la gestión local, que tuvo como objetivo incentivar la actividad física y las prácticas saludables. Se desplegaron de forma simultánea en los centros deportivos Nº 1 San Martín, Nº 4 Güemes y Nº 6 Moreno.

Se llevaron adelante encuentros de yoga en el Municipio de Tigre destinados al bienestar físico de los vecinos y vecinas. La propuesta se desarrolló en los polideportivos N° 1 San Martín de Don Torcuato, N° 4 Güemes de Benavídez y N°6 Moreno de Troncos del Talar.

Las clases estuvieron a cargo de profesores que guiaron en diferentes ejercicios de la disciplina. El yoga brinda beneficios como la reducción de la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y mejora la digestión. Además, afianza la confianza y coordinación corporal.

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