“Trabajar de lo que a uno le gusta, esa es la verdadera vocación”

El Suboficial Mayor de Mar Mario Federico Aquino Garnica, recorre sus 35 años de trayectoria en la Armada Argentina. Hoy desempeña funciones en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. En el Día del Escalafón de Mar, reflexiona sobre el sentido de pertenencia y el valor del trabajo en equipo.

En los pasillos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), el Suboficial Mayor de Mar Mario Federico Aquino Garnica camina con la serenidad que otorgan tres décadas y media de servicio.

Aunque nació lejos del mar, su destino se selló a los 16 años cuando, al pasar frente a la Delegación Naval de su ciudad, las imágenes de los buques despertaron una curiosidad que pronto se transformó en su proyecto de vida.

“Ingresé muy chico, cumplí los 17 años en la Escuela de Mecánica de la Armada. Trabajamos desde temprana edad, así que no costó tomar la decisión de emigrar buscando un futuro”, recuerda el suboficial, cuya formación inicial transitó entre el colegio San Pablo y la Escuela Nº 4.449 “Gabriela Toranzo de Peretti”. Luego, la formación secundaria la comenzó en la Escuela Técnica Nº2, para finalmente completar su educación secundaria dentro de la Armada Argentina.

(*) Una estela de 35 años

Su carrera comenzó en febrero de 1991. Desde entonces, ha surcado aguas australes y navegando en unidades emblemáticas. Su primer destino fue el aviso ARA “Comodoro Somellera” en Ushuaia, seguido por el aviso ARA “Alférez Sobral”. Con el tiempo, su experiencia se diversificó: fue señalero de rampa en el buque de desembarco de tanques ARA “Cabo San Antonio”, patrón de lanchas en la Escuela Naval Militar y participó en ejercicios multinacionales como UNITAS y FRATERNO a bordo del destructor ARA “Almirante Brown”.

A lo largo de su trayectoria, el Suboficial Aquino Garnica también asumió desafíos de proyección internacional. En el 2021 fue designado para la Misión Naval Logística en los Estados Unidos, con sede en Washington D.C. Allí se desempeñó como Auxiliar del Jefe de la Misión y Encargado del Departamento Obtención, una tarea de alta responsabilidad que le permitió aplicar su experiencia técnica y operativa en un entorno de gestión logística internacional, representando los intereses de la Institución en el exterior.

Uno de sus hitos profesionales fue la fragata ARA “Libertad”, donde no solo realizó el Viaje de Instrucción como Cabo Primero, sino que años más tarde, en 2025, regresó con el máximo grado de su escalafón para desempeñarse como Suboficial de Destino y Contramaestre General.

“Uno no piensa al principio ‘quiero llegar a ser tal cosa’. Vive el momento y el trabajo diario. Después, hay un clic en la carrera donde ves que los objetivos se cumplen por el propio esfuerzo y porque la Armada confía en vos para nuevas funciones”, reflexionó tras vastos años en la Fuerza.

(*) El mar como estilo de vida

Para el Suboficial Aquino ser marino no es simplemente un empleo. “Me gustaría que los jóvenes no vean a la Armada Argentina sólo como una salida laboral. Es un estilo de vida, una profesión. Trabajar de lo que a uno le gusta, esa es la verdadera vocación”, afirma con convicción.

Al reflexionar sobre lo que le dio la vida naval, destaca valores que son pilares no solo en la Institución sino en su escalafón en particular: “Lo más valioso es la camaradería, el compañerismo y el trabajo en equipo, algo que no se aprende en otro lado. El sentido de pertenencia que tengo me colma completamente”.

Esa pertenencia cobra un significado especial cada 3 de abril, cuando el Escalafón de Mar rinde homenaje al Cabo Primero Patricio Guanca, quien durante el conflicto por las Islas Malvinas entregó su vida en el cumplimiento del deber a bordo de la corbeta ARA “Guerrico”. Para hombres como Aquino Garnica, ese legado de entrega es el que guía el adiestramiento y el compromiso de las nuevas generaciones.

(*) El puerto seguro

Detrás del marino, hay una familia que sostuvo cada singladura. Casado con Natalia Aguirre y padre de cuatro hijos -Nehemías, Martina, Abril y Luciano -, el suboficial reconoce que el éxito profesional es un sacrificio compartido. “Sin el apoyo de la familia, el marino no podría cumplir su función. Mi mamá, que hizo de padre y madre para criarnos a mis tres hermanos y a mí, todavía me recibe con orgullo cada vez que puedo volver”.

Hoy, como Suboficial Encargado de Componente en el COAA, Mario Federico Aquino Garnica mira hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido, y hacia adelante con la tranquilidad de quien ha dejado una marca en la estela de la Armada Argentina.