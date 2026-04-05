Importantes noticias del distrito de Tigre

Tigre queda en la zona norte del conurbano bonaerense

(*) En Ricardo Rojas, el Municipio de Tigre realizó el primer taller del año sobre “Nuevas masculinidades”

En la Casa de Jóvenes “Levántate y Camina” de Ricardo Rojas, el Municipio de Tigre llevó a cabo el primer encuentro de los talleres “Nuevas masculinidades”. Durante la jornada, los presentes realizaron diferentes actividades y participaron de un espacio de debate e intercambio con el fin de repensar su rol en la sociedad.

El objetivo de estos talleres es repensar lo que los hombres entienden por masculinidad, a través de actividades que promueven la reflexión. A su vez, trabajar sobre los vínculos que los mismos tienen con su entorno.

Para más información, contactarse al 4280-0411, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.

(*) Continúan las obras de infraestructura en el Delta de Tigre

En el Delta de Tigre, el Municipio realizó tareas de mantenimiento generales en diferentes puntos del territorio. Los mismos contemplan la reparación de muelles, rampas y luminarias públicas.

La cuadrilla local llevó a cabo la puesta en valor del puente vecinal que se encuentra detrás del CAFyS Río Capitán. También se ejecutó la reconstrucción de la pasarela que se encuentra entre el Río Sarmiento y arroyo Rosita.

A su vez, se procedió al corte y retiro de un árbol caído sobre el arroyo Gambado, para permitir la libre circulación de embarcaciones.

Por otro lado, procedieron al recambio y mantenimiento de luminarias públicas que se encuentran sobre el arroyo San Carlos. Esto tiene como objetivo reforzar la seguridad de vecinos y vecinas que transitan la zona.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido del Municipio para fortalecer la infraestructura del Delta y acompañar el crecimiento de la comunidad isleña con entornos más seguros, accesibles y cuidados.

Para mayor información, comunicarse con la Delegación Delta de Tigre de 8 a 16 h al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp: (11) 4512 4545.

(*) POLICIALES: Combo casi trágico: menor de edad, a bordo de una moto, impactó contra un conductor alcoholizado en plena Avenida Perón

El siniestro vial ocurrió en la localidad de Benavídez y fue registrado por la cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT). Esto permitió que el protocolo de asistencia se activara rápidamente: el joven fue derivado al Hospital Materno Infantil para una atención más profunda.

En la ciudad de Benavídez, un menor de edad -que transitaba a bordo de una motocicleta- impactó contra un vehículo que conducía un hombre bajo los efectos del alcohol. El Centro de Operaciones Tigre (COT), puso en marcha el operativo para asistir a las víctimas de manera inmediata.

Las cámaras de la central registraron el impacto en plena tarde: el joven conducía a gran velocidad por Avenida Perón, cruzó en rojo e impactó con la parte trasera del auto que giraba en sentido a Sarmiento. Dicho motociclista voló por el aire y cayó al asfalto.

De manera inmediata, los operarios activaron el protocolo dándole aviso al móvil más cercano para que se acerque a la zona. Posteriormente, arribaron agentes de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al menor al Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad le realizaron el test de alcoholemía al conductor del rodado de mayor porte: dio resultado positivo con 0.90 g/l de alcohol en sangre.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) POLICIALES: Circulaba con actitud sospechosa, cometió un ilícito y fue aprehendido por el COT

Un hombre fue detenido en General Pacheco luego de robar pertenencias de un vehículo estacionado: el sistema de videovigilancia municipal del Centro de Operaciones Tigre fue crucial en el esclarecimiento del hecho.

Todo comenzó en horas de la madrugada, cuando los agentes de la central detectaron que un sospechoso -que circulaba por la vía pública- forzó un auto detenido y sustrajo elementos de su interior. En ese momento, se dio a la fuga y se le dio seguimiento.

Los operadores del centro de monitoreo dieron aviso al móvil más cercano que, con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo redujeron en el cruce de las calles Santa Fe y Santiago del Estero y lo pusieron a disposición de la Justicia.

(*) POLICIALES: Impactante accidente vial en General Pacheco: el conductor de una moto y su acompañante volaron por el aire

Dos personas a bordo de una moto resultaron heridas en General Pacheco luego de un impactante accidente vial contra un automóvil. El suceso quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre lo que permitió activar el operativo pertinente.

El siniestro sucedió en horas de la madrugada cuando una moto que circulaba por Avenida de los Constituyentes cruzó en rojo e impactó de frente contra el rodado que circulaba por la misma arteria pero en dirección opuesta.

Luego del impacto, el conductor del motovehículo y su acompañante volaron por el aire y cayeron a la cinta asfáltica. Los agentes de la central detectaron el siniestro mediante las cámaras de seguridad y dieron aviso al móvil más cercano.

A los pocos minutos llegó personal de Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes dieron asistencia en el lugar y luego los derivaron al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez ubicado en General Pacheco.

(*) POLICIALES: Riña y detenciones en Tigre: individuos confrontaron a golpes en plena avenida

Cinco personas fueron detenidas en Tigre luego de confrontar a golpes de puño: todo quedó filmado a través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y los individuos fueron trasladados a la comisaría.

El suceso ocurrió en plena madrugada cuando dos personas que transitaban por la vía pública comenzaron a golpearse en la rotonda ubicada en Avenida Cazón y Enciso.

El sistema de videovigilancia local detectó lo ocurrido y los agentes activaron el protocolo correspondiente dándole aviso al móvil más cercano que arribó al lugar. Las fuerzas de seguridad y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se acercaron a la escena y redujeron al grupo involucrado.