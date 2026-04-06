Los Centros Educativos Municipales de San Fernando festejaron las Pascuas con actividades especiales

Hicieron huevos de chocolate y muffins en los Jardines Maternales, Centros Educativos Integrales para chicos en edad de escuela primaria y el programa para adolescentes ‘Sumate’, en conmemoración de una festividad que ilusiona a los niños y reúne a las familias.

Previo al domingo de Pascua, el Municipio de San Fernando organizó una serie de actividades relacionadas con la tradicional festividad, que abarcó desde los Jardines Maternales, los CEIM y los Sumate, e integró también a las familias.

Analía Medina, Subsecretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, quien acompañó las actividades, explicó: “Recorrimos los Centros Educativos Municipales y los Jardines Maternales donde compartimos el hacer y decorar paletas de chocolate con los chicos junto a sus familias. También acompañamos a los chicos del CEIM que estuvieron haciendo huevos de Pascua que llevan a sus casas para compartir con los suyos, y finalizamos la recorrida en el Súmate, donde los chicos hicieron roscas de Pascua para compartir con su familia, y también hicieron y decoraron huevos”.

“Estas actividades están orientadas a recordar lo que son las Pascuas, y a que los chicos participen del proyecto educativo que tiene programadas actividades durante todo el año”, y recordó: “Cabe destacar que los Centros Educativos Municipales trabajan en cada una de las actividades que se conectan durante el año, donde los chicos participan y realizan actividades alusivas. Los Jardines Maternales albergan chicos de 1 año y medio a 3 años, el CEIM son apoyos escolares que funcionan a contraturno de la escuela, y los Sumate están orientados a adolescentes como lugar donde puedan seguir articulando con chicos de su edad y compartiendo de cara a la contención, que es la idea del Municipio de brindar un espacio”, concluyó la funcionaria.