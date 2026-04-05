Cientos de sanfernandinos visitaron las 7 iglesias en Viernes Santo

El recorrido turístico organizado por el Municipio convocó a una multitud de vecinas y vecinos para conocer templos históricos y sus comunidades religiosas. Es una tradición de Semana Santa que moviliza a peregrinos en todo el mundo y de la que San Fernando es parte cada año.

En coincidencia con la celebración del Viernes Santo, San Fernando organizó a través de su Área de Turismo una visita guiada gratuita en micros y minibuses municipales por siete iglesias que forman parte de la historia del distrito.

El Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, acompañó la actividad y dijo: “Muchos sanfernandinos respondieron a esta tradicional cita que realizamos todos los años en la semana de Pascua, el Viernes Santo, visitando las siete iglesias. Es una fecha muy importante para todos, para estar en familia, reencontrarse con uno mismo y estar más cerca de la espiritualidad”.

La visita a las siete iglesias es una tradición muy extendida en el mundo católico durante la Semana Santa, cuando fieles recorren distintos templos para rezar y acompañar espiritualmente la Pasión de Jesús. Su origen se remonta a la Roma del siglo XVI, donde se organizaron peregrinaciones a siete basílicas como forma de recordar las etapas del camino de Cristo desde la Última Cena hasta la crucifixión, práctica que luego se difundió a otros países.

En esta oportunidad, el tour religioso incluyó a los templos Nuestra Señora de Aránzazu, Nuestra Señora de la Guardia, las capillas de San Martín de Tours, Santa Lucía, Santiago Apóstol, y las parroquias Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Itatí.