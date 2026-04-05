La UBA reconoció a Carlos Heller como Doctor Honoris Causa

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires entregó el título Doctor Honoris Causa al referente del movimiento cooperativo Carlos Salomón Heller.

En reconocimiento a su rol como referente histórico de la banca cooperativa argentina y a su destacada trayectoria política y social, el referente de 85 años recibió la máxima distinción que otorga la UBA, en el marco de una ceremonia que se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la cual participaron el vicerrector de la casa de estudios, Emiliano Yacobitti, la secretaria académica de la Facultad, Natalia Guidolín, y el profesor Daniel Nieto.

Entre otras personalidades, acompañaron al homenajeado los diputados nacionales Germán Martínez, Sergio Palazzo, Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Luis Basterra, Hugo Yasky, María Graciela Parola y Jorge Chica. También estuvieron presentes Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional; la Mesa Directiva, el Consejo de Administración, dirigentes de Comisiones de Asociados, funcionarios y empleados del Banco Credicoop; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Alejandro González Escudero, Presidente de la Fundación Economía y Sociedad, el sociólogo y politólogo Atilio Borón y los comunicadores Eduardo Aliverti, Jorge Fontevecchia, Claudio Martínez, Ulises Gorini, Pablo Caruso, Mariano Hamilton, Luis Pablo Giniger y David Zanazzi.

Heller cuenta con 62 años de experiencia en la gestión pública no estatal, como dirigente del movimiento cooperativo de crédito. Desde 2005 es Presidente del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, del cual fue Gerente General desde su fundación en 1979. La entidad se posiciona en el 7° puesto dentro de los bancos privados, y 10° de todo el sistema financiero, según información del BCRA a noviembre de 2025. En la actualidad cuenta con 276 filiales en todo el territorio nacional, con 1.103.790 asociados y con más de 5.600 dirigentes ad honorem que gestionan la cooperativa, elegidos democráticamente. En el Banco Credicoop trabajan 4.543 personas.

Preside el Partido Solidario, nacido en 2009 a partir de la experiencia acumulada en el movimiento cooperativo durante décadas. Como movimiento social, el cooperativismo tuvo una participación activa en la defensa de la democracia, en contraposición con la dictadura cívico militar, y muy particularmente tuvo y tiene un importante rol contra el modelo neoliberal en sus distintas expresiones.

Heller fue electo Diputado Nacional para el período 2009/2013 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo renovado el mandato hasta diciembre de 2017. Presidió la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y además integró diversas comisiones de dicho cuerpo, entre otras la Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País – Ley 27.094.

En diciembre de 2019 reingresó al Parlamento reemplazando al diputado Juan Cabandié y fue elegido Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Junto a un grupo de legisladores y legisladoras impulsó en 2020 la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario. Un pago por única vez de las grandes fortunas de la Argentina, con el objetivo de morigerar los efectos de la pandemia de COVID-19, aplicable a patrimonios superiores a 200 millones de pesos de aquel momento. El Aporte alcanzó a alrededor de 10 mil contribuyentes y los fondos recaudados fueron destinados a equipamiento e insumos médicos, principalmente vacunas; ayuda para las PyMEs; becas Progresar; urbanización e integración socio-urbana en barrios populares; exploración y producción de gas natural (Gasoducto Néstor Kirchner), además de programas de apoyo a sectores vulnerados, como el IFE y la Tarjeta Alimentar.

En diciembre de 2021 fue reelecto como diputado hasta el 2025, continuando en la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hasta diciembre del 2023. En 2024 fue nombrado Vicepresidente de dicha comisión.

Participa como miembro titular del Comité Ejecutivo de la Confederación Internacional de Bancos Populares e integra el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Bancos Cooperativos.

Fue Vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1985 y 1995.

Como columnista de economía política colabora en diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Se destaca especialmente su participación junto a Eduardo Aliverti en Marca de Radio los sábados al mediodía.

Escribió diversos libros: Palabra Política (2011), La Argentina actual y los desafíos para el cambio (2012), Regreso a la esperanza (2013), Política y Economía en el Proyecto Nacional, Popular y Democrático (2015), Ajustados, de la revolución de la alegría al crecimiento invisible, junto a Diego Rubinzal (2018) y Diez promesas falsas, por qué fracasó la economía de Cambiemos (2019).

Heller ha participado como expositor en diversos eventos internacionales vinculados a la actividad cooperativa y bancaria. Entre ellos, intervino como único representante de América en el lanzamiento del “Año de las Cooperativas”, realizado en noviembre de 2011 en Naciones Unidas.

La postulación para recibir el Doctorado fue iniciativa de un colectivo de graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encabezados por el profesor Daniel Nieto, quienes en el reconocimiento a Carlos Heller buscaron honrar no solo a una trayectoria individual, sino a todo el movimiento cooperativo argentino que ha contribuido durante décadas a la consolidación de un modelo económico alternativo, basado en la solidaridad, la democracia y el compromiso con el desarrollo productivo y social.