“Vení y Juguemos Juntos”, el programa del Municipio que acompaña a la comunidad del distrito

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó del acto donde el Gobierno comunal entregó elementos de plaza blanda destinados a fortalecer el desarrollo en los primeros años de vida. El evento se realizó en el Espacio de Primaria Infancia (EPI) Las Flores, del barrio Cina Cina situado en la localidad de Troncos del Talar.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, llevó adelante la entrega de kits de plaza blanda en el marco de la iniciativa “Vení y Juguemos Juntos”, correspondiente al programa “Redes para el Cuidado de la Primera Infancia”. La actividad tuvo lugar en la localidad de Troncos del Talar.

“Nos encontramos en la tercera entrega del año, donde dialogamos acerca de la importancia de que este espacio permanezca abierto, de seguir recepcionando cada vez más familias y de poder brindarle a los chicos un lugar de juego, de encuentro, y amistad. Este centro está preparado para trabajar con la primera infancia y tiene un equipo acorde con mucha experiencia”, señaló Gisela Zamora.

El encuentro se desarrolló en horas de la tarde en el EPI “Las Flores” del barrio Cina Cina: participó la secretaria junto a otras autoridades del Poder Ejecutivo local y miembros del cuerpo docente. La iniciativa tiene como objetivo el fortalecimiento de la primera infancia mediante la entrega de materiales y el dictado de talleres y capacitaciones.

Por su parte, la coordinadora pedagógica del espacio, Fernanda Buelink, destacó: “No es la misma estimulación de un niño o niña de Troncos del Talar que uno de la Isla del Delta. Eso requiere una preparación específica del equipo docente, quienes están formadas con la diplomatura de cuidado y pedagogías de la infancia. También, continúan en constante preparación y capacitación“.

El Municipio de Tigre ejecuta labores de manera cercana con actores en el territorio para el trabajo intersectorial y fortalecimiento de redes comunitarias que acompañan a la primera infancia y sus familias.