Se envió al Concejo el proyecto para impulsar el desarrollo urbano de Villa Adelina y Boulogne

Tal como lo había anunciado el intendente Ramón Lanús en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el Municipio de San Isidro envió hoy al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de actualización puntual del Código Urbanístico que busca impulsar el desarrollo urbano en el oeste del distrito, específicamente en áreas de Villa Adelina y Boulogne.

El proyecto propone una modernización ordenada que permita incorporar viviendas, comercios y servicios, sin perder la identidad barrial ni generar sobrecargas en la infraestructura existente.

Se trata de una actualización estratégica que, por un lado, preserva la identidad patrimonial y natural de San Isidro -protegiendo sus edificios históricos, la costa y la barranca- y, por otro, busca revitalizar el sector oeste generando más movimiento, oportunidades y desarrollo en esas zonas.

Entre los principales puntos del proyecto se destaca la incorporación de herramientas para permitir desarrollos multifamiliares en parcelas únicas, con tipologías más compactas y accesibles, que signifiquen un ticket de ingreso más bajo y mayores posibilidades para familias y jóvenes en Villa Adelina y Boulogne. Es importante destacar que no se modifican las alturas vigentes, sino que se optimiza el uso del suelo dentro de los parámetros actuales.

“Queremos que Villa Adelina y Boulogne vuelvan a crecer, con reglas claras y pensadas para acompañar ese desarrollo. Es una deuda pendiente con los vecinos, en especial con los más jóvenes, a quienes queremos que puedan elegir quedarse a vivir acá”, señaló Ramón Lanús cuando anunció el proyecto.

La propuesta enviada contempla los consensos previamente alcanzados en el Concejo Deliberante, entre los que se incluyen: 1) Proteger la barranca preservando libre de construcciones el sector donde se ubica el desnivel natural del terreno, estableciéndose la misma como Área Intangible de Protección Ambiental, 2) Asegurar y promover el acceso público a la costa, prohibiendo la construcción de viviendas en esa franja; y 3) Preservar el patrimonio histórico de todo el distrito, protegiendo los inmuebles anteriores a 1943.

Con este envío, el Municipio da un paso concreto para acompañar un desarrollo urbano equilibrado, sustentable y pensado para el futuro de todos los vecinos de San Isidro.