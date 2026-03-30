Miércoles 1/4: Homenaje con show folklórico en honor a Ex Combatientes de Malvinas

En el 44° aniversario de la Gesta de las Islas Malvinas, el Municipio organizó una Vigilia en homenaje a sus ex combatientes el lunes 1 de abril a partir de las 20h en Av. Avellaneda y Mendoza, un show musical con conjuntos locales y el cierre del folklorista santiagueño Lucas Cáceres. La Vigilia finalizará a la medianoche, con la entonación del Himno Nacional junto a los Veteranos.

En vísperas del Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas, que recuerda y homenajea a nuestros Héroes contemporáneos, el Municipio de San Fernando organizó el miércoles 1 de abril a partir de las 20 horas en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Av. Avellaneda y Mendoza) una Vigilia y show musical de artistas locales, con cierre a cargo del popular folklorista Lucas Cáceres.

La Vigilia concluirá a las 0 horas del 2 de abril, con la entonación del Himno Nacional junto a los Veteranos y un minuto de silencio por los caídos.

Animarán los artistas invitados La Eulogia Folk, la compañía de malambo Argendance, El Ceibal, María Fernanda Romero, Caro Villarroel y Sipaganboy, en tanto que el cierre estará a cargo del popular artista santiagueño Lucas Cáceres, que se ha presentado en los mayores escenarios del país. En caso de lluvia, el evento completo se trasladará al Teatro Otamendi (Sarmiento 1477, San Fernando).

Además, el jueves 2 de abril a las 10 horas se realizará un homenaje y acto cívico en la plazoleta Ex Combatiente Juan Cimino – Av. Avellaneda y Ex Combatiente Reguera (Colectora Acceso Norte).

San Fernando homenajea de este modo a sus Veteranos de Guerra, Héroes contemporáneos, y recuerda a quienes ofrendaron hace 44 años la vida por la Patria, comprometiendo a todos los argentinos a persistir en el reclamo de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas.