Más de 5 mil vecinos participaron de una nueva edición de “Boulogne Corre”

La localidad volvió a vibrar con una nueva edición de su tradicional carrera gratuita. El evento fue a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne.

Ayer, más de 5.000 personas de todas las edades se congregaron en la intersección de Av. Avelino Rolón y Verduga para participar de la 13° edición de “Boulogne Corre”, un evento que ya es una marca registrada en el calendario deportivo de San Isidro.

“Es emocionante ver a tantas familias unidas por el deporte y la solidaridad. Más allá de quién cruzó primero la meta, lo que celebramos es la victoria personal de cada vecino que se preparó, que venció el cansancio y que se animó a superar sus propios límites”, destacó el intendente Ramón Lanús, quien también participó de la carrera.

La competencia, que recorrió las arterias principales de la localidad, ofreció tres modalidades: 8 km competitivos, 4 km recreativos y una caminata familiar de 1 km.

El evento fue a beneficio de comedores y merenderos de Boulogne, que recibirán los alimentos no perecederos que llevaron los participantes.

Los ganadores de la competencia fueron Brian Arnedo, que logró el tiempo de 25 minutos y 4 segundos en los 8 km, y Alexis Cabral con un tiempo de 12 minutos y 34 segundos en los 4 km.