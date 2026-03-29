El Municipio convoca a la comunidad a una reunión sobre el proyecto que regula las alturas de nuevas edificaciones

La iniciativa, actualmente en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante, fija límites de altura en áreas que hasta ahora no contaban con ninguna restricción.

En este contexto, el Municipio considera fundamental generar espacios de intercambio con vecinos y vecinas para escuchar opiniones y enriquecer el proyecto con aportes de la comunidad.

Quienes deseen participar del encuentro pueden inscribirse en sirve.tigre.gob.ar, escribiendo “Tigre Opina” en el cuadro de texto. El sistema solicitará los datos necesarios para validar su identidad. La inscripción estará abierta hasta el viernes 3 de abril inclusive.

Para descargar el resumen de comparación de alturas actuales con alturas propuestas CLICK AQUÍ.

Para descargar el proyecto completo CLICK AQUÍ