Impactante accidente vial: el conductor de una moto y su acompañante volaron por el aire

A través de las cámaras de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT), los operadores detectaron el siniestro vial y activaron el protocolo de asistencia a las víctimas que fueron trasladadas al hospital. El rodado chocó de frente contra un auto que circulaba en sentido contrario.

Dos personas a bordo de una moto resultaron heridas en General Pacheco luego de un impactante accidente vial contra un automóvil. El suceso quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre lo que permitió activar el operativo pertinente.

El siniestro sucedió en horas de la madrugada cuando una moto que circulaba por Avenida de los Constituyentes cruzó en rojo e impactó de frente contra el rodado que circulaba por la misma arteria pero en dirección opuesta.

Luego del impacto, el conductor del motovehículo y su acompañante volaron por el aire y cayeron a la cinta asfáltica. Los agentes de la central detectaron el siniestro mediante las cámaras de seguridad y dieron aviso al móvil más cercano.

A los pocos minutos llegó personal de Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes dieron asistencia en el lugar y luego los derivaron al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez ubicado en General Pacheco.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.