Se celebrará el 9 de Julio con actividades para toda la familia

El Municipio propone una celebración patria entre vecinos con música en vivo, danza, talleres y juegos para los más chicos. Se realizará en el Parque Público del Golf de Villa Adelina de 12 a 15 h.

El Municipio de San Isidro celebrará el Día de la Independencia el próximo jueves 9 de julio, en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, en Luis María Drago 299, de 12 a 15 h. El acceso es libre y gratuito, y se suspenderá en caso de lluvia.

“Los convocamos a celebrar en comunidad, profundizar en nuestra argentinidad, tradiciones y valores, y reflexionar sobre el inmenso legado de aquellos próceres que en tiempos tan complejos nos mostraron un camino de libertad y compromiso con una Patria para todos, sin ningún tipo de distinciones”, sostuvo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

A las 13 h, se interpretará el Himno Nacional, musicalizado por el Ensamble de Cellos de la Orquesta Escuela de Boulogne, dirigido por Ariel Hagman.

Luego será el turno del cantante y guitarrista Diego Pérez, que subirá al escenario acompañado por sus músicos para hacer un repertorio bien argentino. Más tarde, se presentará Peña Alma Joven, a cargo de la profesora Vanesa Sette, con cerca de diez bailarines en escena.

El cierre musical será a todo ritmo con La Clave Folklórica, integrada por un cantante, guitarra, bombo y violín.

“Será una gran oportunidad para celebrar nuestras tradiciones y comprometernos, como vecinos, con nuestra Patria.”, sostuvo Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

(*) Por otro lado, de 12 a 15 h habrá tres talleres para toda la familia:

-“Pulseras trenzadas patrias”, con Vale Craboledda y a partir de una técnica japonesa que puede aprenderse desde los 5 años.

-“Escarapelas con materiales reciclados”, dirigido por Sara Grehan, que propondrá hacer una escarapela “personalizada” reciclando material textil, botones, canutillos y más.

-“Barriletes patrios”, con Edu Salvioli y el colectivo Barriletes por la Paz, que invitará a realizar e intervenir cometas con nuestros colores patrios para luego remontarlos en familia.

Los juegos tradicionales ofrecerán varios clásicos: el sapo, la herradura, la taba, el tiro a la lata, entre otros.

Además, habrá una feria de emprendedores animada por 30 puestos en los que se podrá encontrar una gran diversidad de productos y rubros, y un sector gastronómico para hacer un alto y degustar nuestros sabores tradicionales.