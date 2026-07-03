Comenzó el curso gratuito de Diseño e Impresión 3D del Municipio de Tigre destinado a docentes

La capacitación se realiza en el Centro Universitario Tigre (CUT) y es impulsada por la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica. El taller está destinado a educadores de todos los niveles y busca brindar herramientas de diseño y fabricación digital.

El Municipio de Tigre dio inicio al curso gratuito de Diseño e Impresión 3D, una propuesta destinada a docentes de todos los niveles educativos interesados en incorporar nuevas tecnologías a sus prácticas de enseñanza.

A lo largo de ocho encuentros, los participantes abordan contenidos vinculados al diseño y la fabricación digital, combinando conocimientos teóricos y prácticos para aplicar estas herramientas innovadoras en el ámbito educativo.

La capacitación se dicta los lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, en el Centro Universitario Tigre (CUT), ubicado en la intersección de Solís y Newton, en Tigre centro.

La iniciativa forma parte de las propuestas de formación que impulsa el Gobierno local para promover el acceso a nuevas tecnologías y fortalecer la capacitación permanente de la comunidad educativa del distrito.

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