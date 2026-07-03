El Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar junto a Franco García Maione

Maione, es campeón de lucha de brazos.

El profesor Víctor Zalazar, director del CFL N.º 402, compartió el espacio en TELERED junto a Franco García Maione, campeón de lucha de brazos, y su entrenador Matías Saggese.

Durante la entrevista se repasó la destacada trayectoria deportiva de Franco, quien acumula 7 títulos de campeón nacional, 3 campeonatos de América y 3 campeonatos sudamericanos, compitiendo en las categorías de niños y adultos.

La conversación abordó el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo que exige esta disciplina, poniendo en valor el rol del entrenador y el compromiso necesario para alcanzar el alto rendimiento deportivo.