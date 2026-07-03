Luján se prepara para recibir la carrera solidaria más grande de Argentina

Este 9 de julio, correr también será una manera de ayudar.

El próximo 9 de julio, una de las fechas más emblemáticas para todos los argentinos, la ciudad de Luján será escenario de un evento que une valores, comunidad y deporte: la “Carrera de la Virgen Hoy por Ti Luján 2026”, una propuesta impulsada por el programa de impacto social de Argensun Foods y organizada en conjunto con la Municipalidad de Luján.

Consolidada como “la carrera solidaria más grande de Argentina”, Hoy por Ti invita a corredores, familias y vecinos a vivir una experiencia diferente, donde cada paso tiene un propósito solidario.

La jornada comenzará a las 9:45 hs. con una caminata participativa de 1 KM, pensada para que personas de todas las edades puedan sumarse. Quienes deseen participar podrán elegir entre dos modalidades: inscripción con remera oficial (hasta agotar stock) y kit de productos para las categorías competitivas, o la caminata de 1 km con inscripción gratuita sin remera. El objetivo es que nadie se quede afuera y que cada vez más personas puedan formar parte de esta gran celebración.

A las 11 h. será la largada de las tres distancias competitivas:

5 KM – a partir de los 15 años

10 KM – a partir de los 15 años

21 KM – a partir de los 18 años

Pero el espíritu de la jornada va mucho más allá del deporte. Como requisito para participar, cada corredor deberá entregar 5 alimentos no perecederos al momento de retirar su kit. Todo lo recaudado será destinado a comedores y organizaciones sociales de la zona, reforzando el verdadero corazón de esta iniciativa: transformar el esfuerzo colectivo en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

El evento también contará con shows en vivo, foodtrucks, stands deportivos y actividades para toda la familia, convirtiendo el feriado patrio en una verdadera fiesta.

El programa Hoy por Ti nació como una iniciativa solidaria y hoy se transformó en un movimiento que recorre distintas ciudades del país llevando un mensaje de compromiso, trabajo en equipo y solidaridad a través del deporte.