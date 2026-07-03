El Municipio acompañó una jornada de concientización por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la actividad de reflexión impulsada por la Casa de Jóvenes “Levántate y Camina”. Consistió en una caminata donde los jóvenes, en proceso de recuperación junto a familias y autoridades municipales, visitaron diferentes puntos de la ciudad.

La Casa de Jóvenes “Levántate y Camina” de Ricardo Rojas llevó adelante la clásica peregrinación en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañaron la iniciativa llevada adelante por la propia institución junto a los jóvenes que se encuentran en su proceso de rehabilitación.

“Fue una jornada para sembrar esperanza en los corazones de quienes hoy atraviesan una situación difícil por el consumo problemático, pero también en las madres y las familias que sufren esta realidad. Queremos decirles que sí se puede. Los jóvenes que hoy caminaron con nosotros, como decía el Padre Jaime, son la muestra de que es posible salir adelante. Nos demuestran que, con amor y con una comunidad que los abraza, hay un camino diferente”, afirmó secretaria.

Y agregó: “En Tigre existe un trabajo en red muy importante entre las iglesias, los operadores barriales, el Municipio y el sistema de salud, que permite acompañar a muchos chicos y jóvenes que atraviesan esta problemática para que puedan construir un futuro distinto, lejos de las adicciones”.

La jornada consistió en una caminata que recorrió distintos puntos de Ricardo Rojas. Durante el trayecto, los jóvenes, junto a autoridades y vecinos, realizaron gestos simbólicos en la Escuela San Pedro Claver —tanto en el nivel primario como secundario—, el CEC y el Jardín Casa del Niño Amanecer, la Capilla San Agustín y la parroquia San Juan Bautista.

La actividad culminó con la celebración de una misa, donde se renovó el compromiso de acompañar a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y promover una comunidad basada en el cuidado, la contención y la esperanza.