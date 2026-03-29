Miles de niños y adolescentes fueron abordados por el Sistema de Protección de Derechos

El informe, elaborado por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, detalla el alcance de los dispositivos territoriales que actúan ante situaciones de violencia, negligencia y falta de cuidados en los 135 municipios

Durante 2025 un total de 85.907 niñas, niños y adolescentes fueron abordados por dispositivos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). Una red que funciona en todo el territorio bonaerense.

De acuerdo al informe elaborado por el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), perteneciente al OPNyA, las principales causas de intervención fueron el maltrato físico o psíquico, que motivó el abordaje de 27.657 niños y niñas (32,19%). En segundo lugar, aparece la negligencia o falta de cuidados básicos, con 26.638 situaciones registradas (30,72%). Luego aparecen el abuso sexual con 9.459 casos (11,01%) y la ausencia total de un adulto responsable, con 8.232 intervenciones (9,58%).

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, remarcó la importancia de la participación de la comunidad para prevenir situaciones de violencia. “Muchos de estos hechos se producen en el ámbito privado de la familia y para el Estado es complejo actuar si no hay denuncia. Por eso es fundamental que la sociedad esté atenta. Los adultos en su conjunto tenemos una corresponsabilidad con los chicos”. Al mismo tiempo remarcó que “frente a cualquier indicio es clave dar aviso a través de la Línea 102, o al 911 en caso de emergencia, o acercarse al Servicio Local correspondiente”.

El REUNA funciona como un legajo digital único por cada niño, niña o adolescente que es abordado por el Sistema y es considerado una herramienta clave para el seguimiento de los casos y la planificación de politicas públicas.

Este registro, pionero en el país, permite acceder a los antecedentes de intervención y mejorar la articulación entre los distintos niveles del Estado.

(*) Medidas de abrigo y alternativas familiares

Durante el último año se dictaron 6.372 medidas de abrigo, lo que implica la protección de la niña, niño o adolescente mediante el traslado de su hogar nuclear a un ámbito familiar más amplio: tíos, abuelos, hermanos mayores de edad, entre otros, para resguardar su integridad.

Desde el Organismo explicaron que la prioridad es resolver estas situaciones dentro del entorno familiar ampliado. En esa línea, Cáceres explicó que las medidas de abrigo “deben aplicarse una vez agotadas todas las demás instancias”.

“Cuando esa alternativa no es posible debido a una vulneración grave de derechos y a la ausencia de adultos referentes que puedan asumir el cuidado, los niños y niñas atraviesan la medida de abrigo en dispositivos institucionales”, detalló la titular del OPNyA y agregó que “la Provincia cuenta con Familias Solidarias, lo que les permite transitar la medida sin recurrir a un establecimiento”.

De las 6.372 medidas de abrigo adoptadas, en 2.018 casos fue necesario recurrir a las Casas de Abrigo y Hogares Convivenciales.

(*) Red de Promoción y Protección de Derechos

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuenta con un Sistema de Promoción y Protección de Derechos conformado por 25 Servicios Zonales en cada una de las regiones. Éstos, a la vez, coordinan con los Servicios Locales de instancia municipal en los 135 distritos. Además, cuenta con la Línea 102 que atiende las 24 horas, los 365 días del año.