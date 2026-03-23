Presentaron el libro “La Resistencia en los tiempos del Anarcocapitalismo”

Fue en la Biblioteca de Martínez (San Isidro). La obra reúne testimonios de distintos actores sociales y propone reflexionar sobre las formas actuales de organización y participación. Durante el encuentro hubo presencia de dirigentes políticos y sindicales de la región

En la Biblioteca Popular de Martínez se llevó adelante la presentación del libro La Resistencia en los tiempos del Anarcocapitalismo, una obra escrita por Gustavo Seva, Carlos Rivas y Hernán Martínez que compila testimonios y reflexiones de distintos actores sociales vinculados a la participación política y comunitaria.

La actividad se realizó en la Sala “Roberto Rival”, ubicada en Aristóbulo del Valle 199, en el partido de San Isidro, y contó con la presencia de dirigentes políticos y sindicales de la región, además de vecinos que participaron del intercambio con los autores.

Durante el encuentro, los autores compartieron el proceso de elaboración del libro y los ejes centrales de la obra. Hernán Martínez explicó que el proyecto surgió a partir de una inquietud común entre los tres autores: “la relación existente entre las diferentes formas de resistencia que podía haber en la actualidad ante lo que podíamos llamar en términos genéricos los tiempos anarcocapitalistas”.

Según detalló, en una primera instancia evaluaron desarrollar una reflexión propia, pero luego optaron por un enfoque testimonial: “La jornada incluyó además una apertura musical a cargo del bandoneonista Walther Castro. El evento fue abierto al público y contó con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro.ea fue fundamentalmente es en vez de contestarlo a nosotros que lo contesten terceros que están involucrados directamente en acciones de resistencia” . De este modo, el libro reúne entrevistas a militantes, dirigentes y protagonistas de distintas experiencias, desde jubilados hasta colectivos vinculados a nuevas formas de organización.

En ese sentido, Martínez señaló que uno de los ejes simbólicos del libro está puesto en la experiencia de los jubilados: “la etapa del libro ha tomado como símbolo la resistencia de los jubilados” , a la que definió como una continuidad histórica de distintas expresiones de lucha social a lo largo del tiempo.

Al mismo tiempo, el autor planteó que el contexto actual presenta particularidades que condicionan esas formas de organización: “la narrativa de la salvación individual del esfuerzo no colectivo se ha hecho cultura y de alguna manera limita las posibilidades de construcción colectiva de la resistencia”.

FUENTE: Mariano Fernández, para Qué Pasa