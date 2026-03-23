Día Internacional del Agua y del Aprendizaje 

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 22 de marzo, celebramos el Día Internacional del Agua, un recurso vital que une a nuestras comunidades y ciudades.

En la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, creemos que el agua es un derecho humano fundamental que debe ser accesible para todos.

El tema de este año, “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, nos recuerda que la gestión sostenible del agua es clave para reducir las desigualdades y promover el desarrollo sostenible.

En nuestras ciudades, esto significa implementar políticas y prácticas que garanticen el acceso al agua potable y saneamiento para todos, especialmente para las mujeres y las niñas.

Como Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Mario Alberto Ishii (quien también es intendente de José C. Paz en uso de licencia) instó a todas las ciudades a:

– Priorizar la gestión sostenible del agua y el saneamiento.

– Fomentar la educación y la conciencia sobre el valor del agua.

– Promover la participación ciudadana y la cooperación internacional

“Juntos, podemos hacer que el agua fluya hacia un futuro más igualitario y sostenible” concluyó el senador, vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

(*) 23 de Marzo: DÍA MUNDIAL DEL APRENDIZAJE

Hoy celebramos algo que nunca pasa de moda: aprender.

En un mundo que cambia a toda velocidad, el aprendizaje es la clave para adaptarte, crecer y destacar.

No se trata solo de saber más, sino de evolucionar constantemente, abrir la mente y animarse a nuevas oportunidades.

Porque en la vida, aprender es la estrategia más poderosa: te posiciona, te da valor y mantiene siempre un paso adelante.

“Quien aprende, no solo evoluciona… lidera”.

Este día nos invita a seguir descubriendo, creando y compartiendo conocimiento.

Porque aprender no tiene edad ni límites: está en cada experiencia, en cada error y en cada logro.

MARIO ALBERTO ISHII

Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO.