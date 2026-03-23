A 50 años de la última dictadura cívico-militar, el Municipio acompañó la conmemoración a los obreros del ex astilleros Astarsa

En el CUT, se realizó un encuentro dedicado a trabajadores desaparecidos por el terrorismo de Estado. Durante la ceremonia realizada por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, acompañaron organizaciones de los Derechos Humanos, autoridades comunales, ex empleados, familiares de las víctimas, vecinos y vecinas.

En el marco de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, junto al Municipio de Tigre, realizaron el tradicional acto en conmemoración a los obreros del ex astilleros Astarsa. La jornada concluyó con una marcha hasta el predio donde funcionaba la empresa, en homenaje a los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, mencionó: “Estamos conmemorando a los trabajadores de Astarsa y los 50 años de lo que fue la última dictadura cívico-militar, que dejó 30.000 desaparecidos. Nos parece importante traer la memoria para honrar a los que hoy no están con nosotros. Desde el Municipio ratificamos el compromiso con la democracia y repudiar el terrorismo de Estado”.

La ceremonia se desarrolló durante la tarde-noche en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde intervinieron diferentes oradores para reflexionar sobre la fecha. Además, hubo música en vivo de artistas locales. Encabezaron la marcha ex empleados y familiares de las víctimas.

El director general de Derechos Humanos, Alejandro Rumberger, declaró: “Es fundamental este acto para recordar a los compañeros de Astarsa, a 185 desaparecidos de Tigre y a los 30.000. Nuestro intendente Julio Zamora lleva adelante políticas públicas a través de la Dirección de Derechos Humanos. Esta vez participamos de una de las mesas para contar las actividades que hacemos desde el Municipio”.

El ex Astilleros Astarsa era una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada, donde trabajaban 1.500 empleados y que ocupaba un predio de 44 hectáreas sobre el Río Luján. La comisión gremial interna en 1973 tomó las instalaciones como consecuencia de un accidente fatal, que lo convirtió en un hecho referente para la historia del sindicalismo. Durante el último golpe de Estado cívico-militar, 60 empleados fueron secuestrados, de los cuales 16 siguen desaparecidos. En 2014 reconoció al espacio como Lugar Histórico Nacional y en 2019 el Municipio instaló un cartel que señala el sitio, conocido como La Anguilera.

Adriana Taboada, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, dijo: “Hay mucho de lo que está pasando ahora que recuerda el tiempo neoliberal de los noventa. La miseria planificada vuelve a ser una realidad y la Patria está en peligro. No sé cuantas sociedades tienen el grado de recuerdo, vocación y salidas a las calles que tenemos nosotros. Astarsa es un ejemplo de denuncia temprana de la convivencia militar, empresarial y sindical”.