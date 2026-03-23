ACIERA distinguió a 5 mujeres que promueven el bien común en la Legislatura porteña

Una de las distinguidas es de Vicente López

En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) celebró la 22° edición de las “Placas ACIERA Mujer”. El evento, realizado el viernes 20 en adhesión al Día Internacional de la Mujer, reconoció a cinco mujeres destacadas por su labor en favor del bien común.

El acto contó con la presencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad, encabezadas por la Vicejefa porteña, Clara Muzzio; la Directora General de Cultos de CABA, Pilar Bosca; los diputados por CABA, Andrea Freguia y Marcelo Gregorio Ernst; la directora de Culto de la Municipalidad de Vicente López, Laura Caramella; el titular de Sociedad Bíblica Argentina, Jorge Ibarbalz; el presidente y 2 miembros del Consejo Directivo Nacional de la Alianza, pastor Christian Hooft, Susana Ibarbalz y Jael Ojuel, respectivamente; Luciano Bongarrá, titular de Parlamento y Fe; pastoras de varios ministerios, integrantes del departamento de Damas (organizador) y el coro de la Iglesia del Centro.

(*) Las homenajeadas: en esta oportunidad, las distinciones fueron para:

Cristina Lader de Spitzer: Quien junto a su esposo conforma una familia de tránsito desde hace 30 años. Trabajan con el Juzgado de San Martín recibiendo niños y se congregan en la Iglesia Casa de Todos, en José León Suárez.

Lic. Catalina Hornos: Directora fundadora de “Haciendo Camino”, ONG dedicada a combatir la desnutrición infantil en Argentina.

Perla Azucena Martínez: Titular de la Asociación Civil Peldaños, organización que busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo de capacidades de personas con discapacidad.

Lily Margulles de Salomón: Quien a sus 104 años cumple seis décadas como “Dama Rosada” del Hospital de Vicente López, una labor solidaria ininterrumpida.

Cristina Barolin de Esquivel: Referente de la Iglesia Transparente (Villa Real), trabaja desde hace 25 años con personas en situación de calle y comunidades wichis en el norte argentino, además de acompañar a familias que viajan a CABA por tratamientos médicos infantiles.

(*) Discursos y reconocimientos

Tras el Himno Nacional, dirigido por la licenciada Constanza Bongarrá, la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio, expresó: “Es una alegría acompañar este encuentro tan significativo y reconocer a mujeres que, muchas veces de manera silenciosa, sostienen una tarea inmensa en nuestra sociedad”. Por su parte, Pilar Bosca calificó el evento como “un bálsamo para el alma” y agradeció el ejemplo de valores de las premiadas.

El presidente de ACIERA, pastor Christian Hooft, destacó la importancia de honrar a quienes hacen el bien: “Pensar en el prójimo no es solo un mandamiento, sino un modelo que deja huella. Este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo una sociedad más justa, humana y solidaria”.

En representación del equipo organizador, Jessica Ibarbalz de Lewczuk resaltó que las elegidas poseen “un corazón generoso que piensa primero en el otro”, logrando hacerse un espacio en sus vidas para escuchar, acompañar y mitigar dolores ajenos. Y finalizó “La Patria, nuestra gran casa, se hace grande por acciones de bien, por ejemplos de bondad, por vidas que dejan una huella de misericordia y amor al prójimo. Dios bendiga a nuestras homenajeadas, Dios bendiga a cada uno de los presentes, Dios bendiga a la Argentina”.

Antes de la premiación, Jorge Ibarbalz, titular de la Sociedad Bíblica Argentina (SBA), entregó un ejemplar de las Sagradas Escrituras versión Reina Valera Contemporánea a cada agasajada. Posteriormente, se procedió a la entrega de placas: Jael Ojuel distinguió a Cristina Lader de Spitzer; Irma Lizzio a Perla Martínez; Marina Furlani a Cristina Barolin de Esquivel; María José de Hooft a Catalina Hornos; y la directora de Culto de Vicente López, Laura Caramella, a Lily Margulles de Salomón.

(*) El cierre del evento estuvo a cargo del Coro de la Iglesia del Centro, dirigido por Mercedes Mazzino, que interpretó dos piezas musicales para concluir la jornada con emotividad.