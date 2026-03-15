Importantes noticias del distrito de Tigre

Tigre queda en la zona norte del conurbano bonaerense

(*) En el marco del Mes de la Mujer, el Municipio de Tigre inauguró la muestra “Ánimos Femeninos” de Victoria Villahoz

En el marco del Mes de la Mujer, el Municipio de Tigre inauguró la muestra “Ánimos Femeninos” de la artista y vecina Victoria Villahoz. Fue en el Teatro Municipal Pepe Soriano de la localidad de Benavídez, donde asistieron autoridades locales y la comunidad.

“Venimos trabajando hace bastante tiempo con un circuito de salas de exposiciones que comprenden Casa de las Culturas Villa Carmen, el salón de visual del Pepe Soriano, el restaurante Vivanco, el Palacio Municipal, el Museo de la Reconquista y Museo Sarmiento. Trabajamos con un amplio espectro de artísticas porque en Tigre hay muchísimos. Esto forma parte de las políticas del intendente Julio Zamora”, declaró el director de Patrimonio y Museos, Raúl Rolfi.

Durante la presentación en la sala de visuales del Teatro Pepe Soriano, brindó sus palabras la concejala, Marilina Silva; el director Raúl Rolfi; y la artista de las obras. La exposición propone un recorrido por obras que abordan emociones, miradas y experiencias vinculadas al universo femenino y establece un diálogo entre el arte y la comunidad. La muestra será hasta el 5 de abril.

Victoria Villahoz, mencionó: “Estoy agradecida al Municipio por haberme convocado y apostado a la voz del artista local, que tanto necesitamos. Los invito a pasear y que cada persona tenga un diálogo con la pintura, que son estudios de color y encarnan distintos animos a lo largo de los años. Cada una cuenta una historia y ustedes pueden venir a ver que le despierta a cada una”.

Victoria Villahoz, vecina de Benavídez, trabaja principalmente con óleo sobre tela. Su búsqueda plástica se centra en el gesto y el color como motores expresivos, prioriza la energía del trazo y la experiencia sensible por sobre el dibujo académico.

A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno local promueve espacios culturales abiertos que fortalecen el encuentro de la comunidad y el reconocimiento de fechas significativas como el Día Internacional de la Mujer.

(*) El Municipio de Tigre abrió las inscripciones para los “Torneos Tigrenses 2026”

El Municipio abrió la inscripción para los Torneos Tigrenses 2026. La comunidad con edad adulta y juvenil podrá disputar certámenes, a partir del 10 de abril, en: fútbol 11, handball, hockey, natación y vóley.

Para anotarse o recibir más información sobre las competencias, clubes, instituciones y polideportivos deberán comunicarse al siguiente correo electrónico: [email protected]

Los Torneos Tigrenses se llevan adelante con el objetivo de fortalecer la sana competencia y generar un ámbito de desarrollo a través de diferentes disciplinas deportivas.

(*) El Municipio de Tigre entregó kits escolares a 130 estudiantes de la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato

En Don Torcuato, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva entrega de kits escolares en la Escuela Técnica N°4. Durante la jornada, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la iniciativa y participó de la distribución de 130 tableros con útiles destinados a estudiantes de la institución.

“Esta es una comunidad muy cálida y siempre es lindo volver a esta institución, en este caso para darle la bienvenida a los jóvenes que comienzan su trayectoria en la escuela técnica y acompañarlos en este camino. Desde el Municipio queremos lo mejor para ellos y por eso continuamos apoyándolos con la entrega de este kit, que es tan importante a la hora de aprender”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Y agregó: “Entendemos la complejidad del momento y cómo la situación económica impacta en los hogares. Por eso, desde el Municipio de Tigre buscamos acompañar a estos jóvenes en sus trayectorias educativas y garantizar su éxito en los estudios”.

La propuesta forma parte de un programa impulsado por el Gobierno local con el objetivo de acompañar el inicio del ciclo lectivo y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo educativo de jóvenes del distrito.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron con la comunidad educativa y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos para estudiantes de Tigre.

“La verdad que estamos muy contentos y agradecidos con el Municipio de Tigre por esta entrega de kits de dibujo para nuestros estudiantes. Sabemos que hoy muchas familias hacen un gran esfuerzo para que los chicos puedan asistir a la escuela técnica y contar con los materiales necesarios para su formación. La escuela técnica tiene un rol muy importante porque brinda herramientas concretas para el futuro laboral de los jóvenes”, expresó el director de la institución, César Cabañas.

Los kits entregados incluyen: tablero de dibujo técnico, escuadras de distintos tamaños, lápices de distintas graduaciones, hojas, cuadernos y gomas de borrar.

(*) Violencia de género: agredió físicamente a la madre de su hijo y fue detenido por el COT en Don Torcuato

En Don Torcuato, un sujeto fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de agredir físicamente a la madre de su hijo. El hecho de violencia de género fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Todo ocurrió en horas de la madrugada: el domo de seguridad -ubicado en la intersección de las calles Posada y Lugones- registró la agresión del individuo hacia la mujer, quien se encontraba con su hijo. De manera inmediata, los agentes dieron aviso al móvil más cercano y se puso en marcha el protocolo de protección a la víctima.

En las imágenes se observa al agresor pegándole a la mujer y agarrando al menor por la fuerza. Personal del Centro de Operaciones Tigre dio seguimiento al sujeto, quien se ocultó en un domicilio y posteriormente, con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró su detención. Fue trasladado a comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

Si sufrís violencia de género, o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea 144 las 24 hs, durante los 365 días del año.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.