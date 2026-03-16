Cerró la segunda con una gran remontada

Juan Cartolano (piloto oriundo de Tigre) mostró un gran potencial en el Evento #2 del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires, disputado en Baradero. Tras destacarse entre los más rápidos desde los entrenamientos, protagonizó una gran remontada en la Final de la Senior Nacional.

Sobre el circuito ‘Ramiro Tot’ de la ciudad de Baradero, Juan Cartolano fue uno de los protagonistas de la clase Senior Nacional en el Evento #2 del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires, disputado el pasado fin de semana. El piloto de Nordelta se mostró competitivo desde los entrenamientos, donde supo establecerse como referente entre los protagonistas de la numerosa divisional.

La jornada del sábado estuvo destinada a las tandas de entrenamientos de la numerosa divisional, donde Cartolano se mantuvo entre los protagonistas desde el inicio de la actividad. A lo largo del día logró ubicarse siempre entre los diez más rápidos y cerró la última salida a pista con el mejor registro de la tanda: “En los entrenamientos fuimos rápidos. En la última tanda del sábado nos quedamos con el P1”.

El domingo comenzaron las instancias de competencia con la clasificación, donde Cartolano marcó el 9° registro. Luego afrontó la Serie, donde había logrado completar la carrera en el P5, pero fue excluido por un incidente en la largada. Esa situación lo obligó a disputar el repechaje para poder acceder a la Final. Conseguido el ‘pase’ a la carrera decisiva, largó desde el fondo del pelotón y protagonizó una destacada remontada, avanzando posiciones hasta completar la competencia en el P20 entre los 36 pilotos clasificados.

Cumplida esta notable trepada con la que cerró su actuación, Juan analizó lo sucedido durante el día: “El domingo no fue tan positivo, clasificamos 9°. En la serie quedamos 5°, pero nos excluyeron por un toque en la largada. Fuimos a repechaje y entramos a la final. Largamos la Final últimos. Tuvimos un ritmo excelente, permitiéndonos pasar hasta 16 pilotos. Estamos muy contentos por la experiencia y los puntos que pudimos sumar”.

Luego de este compromiso en el trazado bonaerense, Juan Cartolano completó su actuación en la clase Senior Nacional del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires, ubicado en el P13 del campeonato con 33 puntos acumulados. La próxima fecha será el fin de semana del 4 y 5 de abril con el Evento #3 del Trofeo de Verano en el kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, en CABA.

RMC BUENOS AIRES 2026 – TROFEO DE VERANO

Kartódromo “Ramiro Tot”, Baradero (Buenos Aires)

SENIOR NACIONAL

Clasificación: 1. Plocher, Pablo 45.179

1ª Serie: 1. Schioppa, Fausto, 2. Plocher, Pablo, 3. González, Valentino, 4. Coccaro, Franco, 5. Ambrosetti, Manuel, 6. Valle, Joaquín, 7. Zapata, Axel, 8. Bonoris, Rufino, 9. Dago, Fortunato, 10. Cabrera, Santiago, 11. Leunda, Matías, 12. Sauco, Juan P., 13. Funes, Valentina, 14. Vidal, Bautista, Nc. Miranda, Facundo, Nc. Díaz Lopez, Juan, Nc. Bertti, Julián, Sv. Vozza, Santino, Sv. Sgrablich, Benjamín, Ex. Cartolano, Juan, Ex. Torrillate, Valentino.

2ª Serie: 1. Botto, Joaquín, 2. Catalano, Matías, 3. Ibarra, Ludmila, 4. Villa, Valentín, 5. Tabella, Fiamma, 6. Tentoni, Danilo, 7. Quiñones, Lucas, 8. Campos, Agustín, 9. Garay, Tiziano, 10. Becerra, Valentín, 11. Destefanis, Catalina, 12. Urtubey, Lucas, 13. Benigni, Ignazio, 14. Biondo, Donato, 15. Costanzo, Facundo, Nc. Trani, Giuliano, Sv. Orchese, Nicolás, Sv. Gomez, Cristóbal, Sv. Coleff, Bruno, Ex. Carmona, Ciro, Ex. Pretto, Diego.

Repechaje: 1. Orchese, Nicolás, 2. Carmona, Ciro, 3. Bertti, Julián, 4. Vozza, Santino, 5. Trani, Giuliano, 6. Cartolano, Juan, 7. Sgrablich, Benjamín, 8. Coleff, Bruno, Nc. Miranda, Facundo, Nc. Torrillate, Valentino, Sv. Gomez, Cristóbal, Sv. Pretto, Diego.

Final: 1. Botto, Joaquín, 2. Coccaro, Franco, 3. Plocher, Pablo, 4. Quiñones, Lucas, 5. Villa, Valentín, 6. Catalano, Matías, 7. Tabella, Fiamma, 8. Dago, Fortunato, 9. Cabrera, Santiago, 10. Sauco, Juan P., 11. Tentoni, Danilo, 12. Garay, Tiziano, 13. Zapata, Axel, 14. Valle, Joaquín, 15. Bonoris, Rufino, 16. Becerra, Valentín, 17. Ibarra, Ludmila, 18. Orchese, Nicolás, 19. Díaz Lopez, Juan, 20. Cartolano, Juan, 21. Urtubey, Lucas, 22. Biondo, Donato, 23. Campos, Agustín, 24. González, Valentino, 25. Ambrosetti, Manuel, 26. Vidal, Bautista, 27. Carmona, Ciro, 28. Vozza, Santino, 29. Benigni, Ignazio, 30. Funes, Valentina, 31. Costanzo, Facundo, 32. Schioppa, Fausto, Nc. Bertti, Julián, Nc. Leunda, Matías, Nc. Trani, Giuliano, Nc. Destefanis, Catalina.

Campeonato Extraoficial: 1. Plocher, Pablo 81, 2. Zapata, Axel 71 – 1v, 3. Catalano, Matías 62, 4. Botto, Joaquín 61 – 1v, 5. Ibarra, Ludmila 56, 6. Quiñones, Lucas 46, 7. Díaz Lopez, Juan 44, 8. Tabella, Fiamma 41, 9. Coccaro, Franco 40, 10. Valle, Joaquín 38, 11. Villa, Valentín 34, 12. Garay, Tiziano 34, 13. Cartolano, Juan 33, 14. Cabrera, Santiago 31, 15. Dago, Fortunato 31, 16. González, Valentino 28, 17. Tentoni, Danilo 28, 18. Fazzari, Carmelo 26, 19. Bertti, Julián 23, 20. Schioppa, Fausto 22, 21. Sauco, Juan P. 21, 22. Bonoris, Rufino 18, 23. Ambrosetti, Manuel 16, 24. Campos, Agustín 16, 25. Orchese, Nicolás 15, 26. Biondo, Donato 12, 27. Carmona, Ciro 12, 28. Becerra, Valentín 11, 29. Benigni, Ignazio 10, 30. Destefanis, Catalina 9, 31. Musto, Iván 9, 32. Coleff, Bruno 9, 33. Leunda, Matías 8, 34. Urtubey, Lucas 8, 35. Costanzo, Facundo 6, 36. Sgrablich, Benjamín 6, 37. Vidal, Bautista 6, 38. Funes, Valentina 4, 39. Trani, Giuliano 4, 40. Pretto, Diego 4, 41. Torrillate, Valentino 3, 42. Benavidez, Santino 3, 43. Vozza, Santino 3, 44. Citta Giordano, Juanjo 3, 45. Grassi, Alfonso 3, 46. Gomez, Cristóbal 2, 47. Cuñarro, Manuel 2.

(*) Fotos: Lucaa García