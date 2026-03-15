El próximo Martes 17 de marzo a las 14.30 hs, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) recibe la visita de la Defensora Oficial Dra. Liliana Eva Cucurullo.

La Dra. Cucurullo es Defensora Pública en lo Criminal y Correccional con funciones en el Distrito de Vicente López, Departamento Judicial de San Isidro, Prov de Bs. As. y Docente de la Universidad de Buenos Aires -UBA Derecho- Practica Profesional Forense .

La Dra. Cucurullo abordará la charla: “Mujeres que Transforman lo Cotidiano en Cambio”.

La Capacitación es abierta a todo público y gratuita!

En Juan Bautista Alberdi 1550, Olivos, Vicente López.