AySA finalizó el 2025 con resultados positivos y obras clave para la mejora continua de sus servicios

Alcanzó un superávit económico neto de $237 mil millones. Redujo su deuda en un 85%. Puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de los últimos 75 años, beneficiando a más de 4,5 millones de personas.

AySA presenta los principales resultados del 2025, un período marcado por un proceso de reordenamiento de gastos e inversiones, la mejora y el mantenimiento de la infraestructura existente, y avances significativos en la modernización del servicio para las 15 millones de personas que habitan el área de concesión.

Este conjunto de medidas permitió revertir la tendencia deficitaria y lograr un superávit operativo sostenido por primera vez desde 2007.

Este superávit operativo que alcanzó los $237 mil millones permitió prescindir de aportes del Tesoro Nacional para la operación de los servicios y evidencia una mayor autonomía financiera y una administración más eficiente, en contraste con el déficit operativo de $1.048 mil millones registrado en 2023, a valores constantes.

Este proceso se refleja en la reducción de las transferencias del Estado Nacional, que pasaron de $1310 mil millones en 2023, a valores constantes, a apenas $37 mil millones en todo 2025, destinados exclusivamente para gastos de capital. Este resultado confirma la eficiencia de la empresa al cubrir no solo sus gastos operativos sino también gran parte de sus inversiones, generando un ahorro para el Tesoro Nacional de $1273 mil millones durante 2025.

En paralelo, AySA concretó uno de los hitos más relevantes de su historia reciente con la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, la obra de saneamiento más importante de los últimos 75 años que beneficia a 4,5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, ampliando la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes mejorando significativamente el funcionamiento del sistema cloacal.

Es importante destacar que la empresa cumplió los vencimientos de Obligaciones Negociables, compromisos asumidos en la gestión anterior y que se gestionaron con fondos propios. Del monto de capital inicial reestructurado en diciembre de 2023 por USD 298,2 millones, la deuda pendiente se redujo drásticamente en un 85%, quedando pendiente un único pago de USD 46,5 millones, con vencimiento en mayo de 2026.

En este contexto, AySA volvió exitosamente al mercado de capitales con el lanzamiento de su primer fideicomiso financiero, una operación que permitió fortalecer el capital de trabajo y anticipar ingresos futuros por $30.000 millones, contribuyendo a consolidar la sostenibilidad operativa de la empresa.

De esta manera, AySA cerró el 2025 consolidando una gestión basada en la eficiencia operativa y la calidad de sus servicios, mediante la incorporación de tecnología para la medición del consumo, la detección de fugas y el permanente control en cada una de las etapas de sus procesos, lo que garantiza una prestación eficiente de los servicios de agua y saneamiento.