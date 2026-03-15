Homenaje por el Día de la Mujer en la Ciudad del Aprendizaje

Muchos asistentes en el evento

Días atrás tuvo lugar una celebración por el Día de la Mujer en José C. Paz.

Uno de los oradores fue el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar (ver video al pié de la nota), quien entre otras cosas destacó el apoyo a estas iniciativas por parte del senador electo e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de la Red de Ciudades de aprendizaje -UNESCO-).

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo para recordar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y el derecho al voto. Aunque existen varios hitos, la fecha actual se consolidó tras una histórica protesta en Rusia.