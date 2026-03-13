Fin de semana lleno de entretenimiento: música, tango, talleres y juegos al aire libre

El Municipio ofrece una variada agenda al aire libre, con propuestas para todas las edades y gustos: desde música en vivo y milongas hasta talleres artísticos para niños y la clásica carrera de autitos a piolín para toda la familia.

El sábado 14 de marzo llega una nueva edición de la Carrera de Autitos a Piolín, organizada por el Museo del Juguete municipal y el San Isidro Automóvil Club (SIAC), con la colaboración del Grupo Scout Malvinas Argentinas N° 175. Desde las 14 h, en el Parque Arenaza (Lamadrid 197, Boulogne), chicos y grandes podrán competir con autitos movidos a piolín, ya sean de confección casera o intervenidos. El evento pone el acento en el valor del juego artesanal y la imaginación: se aceptan materiales reciclados, botellas, maderas, cartones y cualquier idea creativa.

La inscripción es gratuita y se realiza el mismo día en el Museo del Juguete entre las 13 y las 13.45h (con autitos prestados disponibles para quienes no traigan el suyo). Habrá categorías por edades -Guapito (2-3 años), Duravit (4-5), Hotwheels (6-7), Matchbox (8-9), Scalextric (10-13) y Bonus Track-Jeep Loco (sin límite)- y cada corredor deberá ir acompañado por un adulto. En caso de lluvia, se pasa al domingo.

El mismo sábado se realizará tambén una nueva jornada del ciclo “Música al Atardecer” con la banda Diosque en el Parque Público del Golf (José María Moreno y Colombres, Villa Adelina). Desde las 16 h habrá feria de emprendedores y gastronomía, y a las 19 h (o 20 h según programación) comenzará el show musical. Ideal para disfrutar al aire libre en familia.

El domingo 15 de marzo, se hará Milonga de Verano en la Plaza 9 de Julio de Martínez (Larumbe y Necochea). De 19.30 a 20.30 h se dictarán clases de tango gratuitas, y de 20.30 a 22.30 h continuará la milonga con la Orquesta La San Osvaldo en vivo. Una propuesta para revivir el tango en un ambiente distendido y abierto a todo público.

Por último, continúa el programa “Plazas Encendidas” con talleres artísticos gratuitos para los más pequeños. El sábado a las 17 h en Plaza Alsina (Alsina y Misiones, San Isidro) y el domingo en el mismo horario en Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar).

(*) Para más detalles: https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/cultura