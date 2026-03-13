Nardini destacó la potencialidad de desarrollo que se genera junto al sector privado
El intendente Leo Nardini continúa con las recorridas de obras en distintos puntos del distrito. Por la tarde del jueves se dirigió a la Ciudad de Tortuguitas, donde dejó habilitada la obra de pavimentación de la calle Benjamín Seaver en el tramo comprendido entre Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, dentro del Área de Promoción El Triángulo.
La intervención contempla la construcción de 1.468 metros cuadrados de calzada de hormigón y es la continuación del pavimento ya existente sobre Benjamín Seaver y la colectora Panamericana. Las obras tienen como finalidad consolidar la infraestructura vial del sector, mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo industrial, comercial y comunitario de la zona, ya que es el lugar donde se proyecta el futuro Centro Comunitario Municipal, generando así una continuidad urbana y funcional dentro de un eje estratégico de desarrollo.
Como característica particular de la obra se destaca la articulación entre el sector público y el sector privado, siendo la Municipalidad de Malvinas Argentinas quien aportó la mano de obra y las maquinarias necesarias y las empresas de la zona el financiamiento del hormigón.
Durante la recorrida, Nardini visitó la empresa Cimepro S. A. del grupo Albano Cozzuol, productora de polímeros para empresas automotrices y también para otras actividades, de gran trayectoria en el país. Allí, el intendente remarcó: “Nos pone muy contentos ver cómo empresas de estas características no solamente generan empleo, sino también tienen conciencia social y ambiental, dando trabajo genuino a vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas y ofreciendo oportunidades de capacitación a los jóvenes de la zona”.
Por su parte, Esteban Martino, Director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la empresa, valoró la visita y el acompañamiento institucional: “Somos una empresa nacional, privada, abastecemos línea de montaje, y nos es grato haberlo recibido. Realmente sentimos que somos bienvenidos en Malvinas Argentinas, un municipio muy industrial donde encontramos respuestas y acompañamiento institucional que no siempre sucede en otros lugares”.
Finalmente, Nardini subrayó: “La articulación entre lo público y lo privado en Malvinas Argentinas está dando un resultado enorme con inversiones que fortalecen nuestra área industrial. Lo hicimos con diferentes convenios que permitieron obras hidráulicas y pavimento, mejorando la transitabilidad y la convivencia entre vecinos y empresas. Con una mirada estratégica, seguimos avanzando en infraestructura en esta zona neurálgica, por la cercanía de las dos Panamericanas y la Ruta 8, que le da una potencialidad enorme a Malvinas Argentinas y también a toda la región”.