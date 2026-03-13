En el HCD, Julio Zamora acompañó a 40 familias de Tigre en una nueva firma de escrituras

El jefe comunal encabezó el acto en el SUM “Alejandra Nardi”, donde vecinos y vecinas de seis localidades del distrito avanzaron en la regularización dominial de sus hogares. La iniciativa, articulada con el Gobierno provincial, busca brindar seguridad jurídica a la comunidad de forma totalmente gratuita.

En el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante (HCD), el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañaron la primera jornada del 2026 del programa provincial “Mi escritura, mi casa”. En esta oportunidad, familias de diversos barrios dieron un paso fundamental para la obtención de sus títulos de propiedad, bajo el marco de la Ley 10.830.

Al respecto, Zamora expresó: “Realmente es uno de los actos más emotivos que tenemos: la firma de escrituras en el marco de la Ley 10.830 de escrituración social. Es un evento que permite a la familia tener un instrumento muy valioso vinculado a la casa propia y la posibilidad de escriturar como bien de familia, para evitar cualquier perjuicio vinculado a algún crédito que no se pueda solventar.

Y agregó: “Eso habla de un Municipio que trabaja en todos los frentes; en este caso, en el que tiene que ver con algo plasmado en la Constitución Nacional: el acceso a la vivienda digna y la posibilidad de que los vecinos perfeccionen sus títulos imperfectos. Significa presente y futuro: la vivienda propia está en el núcleo de cada familia. El Municipio de Tigre, acompañado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tiene esa misión que va en beneficio de nuestros vecinos”.

Durante el encuentro, los beneficiarios —provenientes de las localidades de Benavídez, El Talar, Don Torcuato, General Pacheco, Ricardo Rojas y Rincón de Milberg— realizaron la firma de diversos documentos. Entre ellos se destacan escrituras traslativas de dominio y actas de Protección a la Vivienda (bien de familia).

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social; Gisela Zamora destacó: “Más allá del valor jurídico del documento, este paso representa el reconocimiento al esfuerzo de años de muchas familias que, ladrillo a ladrillo, construyeron su hogar. El equipo de Regularización Dominial del Municipio no solo realiza un trabajo administrativo, sino que actúa como un puente humano que contiene y guía a los vecinos frente a la incertidumbre habitacional. Ver cómo un trámite que parecía inalcanzable se concreta en pocos meses devuelve la confianza en un Estado presente, que entiende que detrás de cada expediente hay un proyecto de vida que hoy, finalmente, queda protegido para siempre”.

Esta política de regularización dominial es un trabajo conjunto entre la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno local. El objetivo central es acercar soluciones administrativas a quienes, por razones económicas, no han logrado escriturar en forma particular, garantizando así la protección del patrimonio familiar sin costo alguno.

Josefa Inés Ojeda, una de las vecinas que recibió la escritura, destacó: “Estoy muy emocionada. En realidad, tendría que estar acá mi marido, que hace tres años ya que partió; él estaría más que feliz, no puedo creerlo todavía, pero estoy feliz. Esta escritura es algo muy importante, es una seguridad para mis hijos y para mi familia. Yo ya estoy muy grande, tengo ochenta años recién cumplidos, así que esto significa mucho para nosotros”.

Por otro lado, Hilda González, de Don Torcuato, afirmó: “Tengo 72 años y estoy recibiendo mi escritura ahora; me siento muy feliz, muy contenta. Ser propietaria lo significa todo para mí. Es una seguridad no solo para mí, sino para toda mi familia, especialmente para mis dos hijos, Guillermo y Bernabé. Estoy muy agradecida de haber llegado a este momento y no quiero olvidarme de agradecerle mucho a Pocha, a Lía y, por supuesto, al intendente”.