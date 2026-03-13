La ARN informó sobre el estado de equipo acelerador en planta de FATE

En un comunicado, aseguran que el equipo no contiene material radiactivo alguno y no existe riesgo radiológico para el público ni para el personal

En relación con versiones difundidas recientemente en algunos medios acerca del estado de un equipo acelerador ubicado en la planta de FATE, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) informó lo siguiente:

El dispositivo en cuestión es un acelerador lineal de electrones , de uso industrial. No contiene material radiactivo alguno , y no emite radiación cuando está apagado o desconectado de la red eléctrica. Adicionalmente, este tipo de acelerador cuenta con múltiples sistemas de seguridad e interbloqueos diseñados para impedir su operación en condiciones no autorizadas. Por lo que es importante destacar que, en las circunstancias actuales (acelerador apagado y bloqueos activos), no existe riesgo radiológico para el público ni para el personal.

, de uso industrial. , y no emite radiación cuando está apagado o desconectado de la red eléctrica. Adicionalmente, este tipo de acelerador cuenta con en condiciones no autorizadas. Por lo que es importante destacar que, en las circunstancias actuales (acelerador apagado y bloqueos activos), no existe riesgo radiológico para el público ni para el personal. La empresa titular (FATE) es la responsable ante la ARN de la seguridad radiológica y física del acelerador y cuenta con autorización vigente. Aun sin estar en funcionamiento, el responsable debe asegurar que el equipo permanezca en parada segura (desconectado, con blindaje e interbloqueos activos) y, en caso de descontinuar la actividad, adoptar las medidas requeridas para su desmantelamiento seguro. Por lo que es importante señalar que la nota que tomó estado público corresponde a una comunicación, por parte del responsable de la seguridad del acelerador (FATE), en la que informa al regulador sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad radiológica y física, así como la guardia segura del dispositivo. Es ante esta situación excepcional y no rutinaria, que la ARN procedió en el día de la fecha a una inspección adicional para fiscalizar el estado del acelerador , del blindaje, de los enclavamientos de seguridad, y para inhabilitar cualquier posible operación del equipo hasta restaurar las condiciones requeridas.

(desconectado, con blindaje e interbloqueos activos) y, en caso de descontinuar la actividad, adoptar las medidas requeridas para su desmantelamiento seguro. Por lo que es importante señalar que la nota que tomó estado público corresponde a una comunicación, por parte del responsable de la seguridad del acelerador (FATE), en la que informa al regulador sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad radiológica y física, así como la guardia segura del dispositivo. Es ante esta situación excepcional y no rutinaria, que la ARN procedió en el día de la fecha a una , del blindaje, de los enclavamientos de seguridad, hasta restaurar las condiciones requeridas. La ARN mantiene el seguimiento regulatorio correspondiente dentro de sus competencias para garantizar que todas las instalaciones bajo su supervisión —incluida la presente— cumplan los requisitos de seguridad radiológica establecidos.

“Es importante evitar generar alarma pública mediante referencias a materiales radiactivos o riesgos radiológicos inexistentes o subjetivos. La ARN actúa conforme a su mandato legal de proteger a las personas de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y lo hará con el rigor habitual, sin especulaciones sobre causas o responsabilidades fuera del marco reglamentario”, señalan a través de un comunicado.

(*) Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación y la fiscalización de la actividad nuclear en la República Argentina, siendo la autoridad nacional competente en cuatro áreas regulatorias definidas por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear: seguridad radiológica, seguridad nuclear, protección y seguridad física; y salvaguardias y no proliferación.

La ARN es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional Nº 24804 de la Actividad Nuclear , como sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), establecido en 1994.

El sistema regulatorio argentino tiene un desarrollo de más de 70 años, que se remonta a la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-1994) y su continuidad en el organismo regulador ENREN (1994-1997), cuya creación es un hito fundamental para el control independiente de las actividades nucleares del país.