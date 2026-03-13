Julio Zamora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°49 en El Talar

El intendente presentó las reformas que el Gobierno local realizó con fondos propios en el espacio educativo, ubicado en el barrio La Paloma. “Lo que hacemos es llevar calidad y dignidad tanto a los docentes, auxiliares y alumnos”, afirmó Zamora. La obra cuenta con un total de 240 m2, 4 aulas nuevas y dependencias administrativas.

Junto a la comunidad educativa, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañaron la inauguración de la ampliación en la Escuela Secundaria N°49 de El Talar. Estas labores tienen como objetivo continuar garantizando educación pública de calidad para todos los estudiantes del distrito.

“Realmente es un logro significativo del Municipio y un trabajo conjunto con toda la comunidad educativa. Esta obra permite, en primer lugar, separar la Escuela Primaria N.º 40 de la Secundaria N.º 49. Además de las cuatro aulas, cuenta con biblioteca y otras dependencias como preceptoría, sala de directivos y sala de profesores. De alguna manera, lo que tratamos es de llevar calidad y dignidad tanto a los docentes, a los auxiliares, como a los alumnos que vienen a estudiar acá”, afirmó Zamora.

Y agregó: “Más de 300 estudiantes van a poder integrarse a la escuela pública en este barrio. Actualmente tenemos más de 40 frentes de obra en marcha: la semana pasada inauguramos una escuela primaria y una escuela de adultos, y esta semana estamos reinaugurando esta secundaria ya completa y con todas las comodidades posibles. Esto forma parte de un trabajo continuo que el Municipio viene realizando desde hace años y que va a seguir sosteniendo en el tiempo”.

La obra de ampliación incluye un nuevo piso con aulas, preceptoría y un Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, se sumaron baños, cocina y una biblioteca, junto con una nueva preceptoría en planta baja. El proyecto también contempló la remodelación de las dependencias y la dirección del establecimiento, así como la incorporación de nuevos ingresos con portones, mejorando la infraestructura general y brindando mayor comodidad y funcionalidad para toda la comunidad educativa.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, afirmó: “Esto es lo que quiere nuestro intendente: fortalecer la educación, porque es la única manera de garantizar el futuro. Si no invertimos, si no trabajamos y no fortalecemos la educación, el futuro seguramente va a ser distinto. Para nosotros, la mejor forma de asegurar un gran futuro para Tigre es acompañar a nuestros niños y jóvenes en su crecimiento y, por supuesto, en su educación”.

El acto inició con el corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Luego se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional argentino. Posteriormente, brindaron unas palabras la directora de la institución y el intendente Julio Zamora. Más tarde, las autoridades presentes realizaron una recorrida por las instalaciones de la escuela. Además, se plantó un Lapacho como símbolo de fortaleza de la ciudad.

“Lo que estamos viviendo hoy refleja lo importante que es el apoyo del Estado para instituciones educativas como esta. En este caso, el Municipio pudo concretar esta ampliación que es tan importante para que hoy más de 300 chicos puedan estar estudiando acá, algo que antes por ahí no era posible”, expresó la directora de la institución, Marina Lascano Warnes.

Vale destacar que, durante el receso escolar de verano, el Municipio de Tigre intervino más de 40 establecimientos educativos de todo el partido. Esto tiene como finalidad continuar engrosando la matrícula escolar en todo el distrito y poder continuar garantizando y apoyando la educación pública local.