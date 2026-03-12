Sigue el conflicto en la interna del PJ en Tigre

El conflicto por la interna del Partido Justicialista de Tigre sumó un nuevo capítulo luego de que el sector que respalda a Mario Zamora difundiera un duro comunicado (ver al pie de la nota) en el que denuncia una “maniobra judicial” para impedir la competencia electoral dentro del espacio.

Bajo el título “Los peronistas de Tigre no reconocemos a ninguna conducción puesta a dedo”, el documento sostiene que dentro del peronismo “solo conduce el que gana y el que pierde acompaña” y cuestiona lo que considera intentos de evitar la participación de los afiliados en la elección interna.

El espacio que respalda a Mario Zamora cuestionó la exclusión de su lista en la interna del Partido Justicialista local, apuntó contra La Cámpora y Sergio Massa y confirmó que presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, el comunicado apunta directamente contra La Cámpora y Sergio Massa, a quienes acusa de intentar impedir la participación de la lista encabezada por Zamora.

“La maniobra judicial de La Cámpora y Sergio Massa para privar a los afiliados peronistas de su derecho a elegir y poner la lista de Luis Samyn desde un escritorio es inaceptable”, señalaron desde el espacio.

El documento también hace referencia al fallo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado la oficialización de la lista encabezada por Zamora luego de que la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense rechazara inicialmente su presentación.

Según el sector zamorista, pese a esa decisión judicial la Junta Electoral avanzó con medidas que terminaron dejando fuera de competencia a la lista.

“El juez federal Ramos Padilla falló a favor de la oficialización de la lista encabezada por Mario Zamora, pero la Junta Electoral decidió desconocer ese fallo judicial y avanzar con una maniobra para perjudicar al peronismo y evitar las elecciones”, afirmaron.

En el comunicado también se sostiene que la situación representa “un grave atropello a la democracia interna del Partido Justicialista” y que se estaría privando a los afiliados del derecho a elegir a sus representantes dentro del espacio.

En ese contexto, el sector anunció un nuevo paso judicial.

“Ante la situación actual, comunicamos que nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron en el tramo final del documento.

La disputa judicial había tenido un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando la Cámara Nacional Electoral rechazó la apelación presentada por el sector de Zamora y ratificó la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del Partido Justicialista de Tigre, al avalar la decisión de la Junta Electoral bonaerense.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la lista presentada por el espacio de Zamora no cumplía con los requisitos al momento del cierre del plazo, y recordó que en los procesos electorales rige el principio de preclusión, por el cual no pueden reabrirse etapas del cronograma una vez vencidas.

Tras ese fallo, el sector que impulsa la candidatura de Mario Zamora anunció que presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un nuevo intento por revertir la decisión judicial.

Fuente: El Comercio On Line