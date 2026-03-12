Se inauguró un nuevo Centro de Jubilados para recibir a más de 400 adultos mayores

En el marco del fortalecimiento de las políticas de integración y bienestar para la tercera edad del Municipio, el intendente Ramón Lanús inauguró una nueva sede para el Centro de Jubilados N°35. El nuevo espacio, ubicado ahora en Ricardo Gutiérrez 1522 en Martinez, es más grande y cómodo para recibir a los 460 vecinos que asistían a la antigua sede.

“Es una alegría inaugurar este nuevo espacio en Martínez para una institución que ya es parte de la historia de nuestra comunidad; un centro que lleva más de 30 años acompañando a los vecinos y que hoy tiene una nueva casa para seguir creciendo”, sostuvo Lanús durante la inauguración.

El nuevo centro cuenta con tres salones principales denominados Aire (Planta Alta), Tierra (Planta Baja) y Agua (SUM), donde se desarrollará una amplia oferta de actividades físicas, cognitivas y recreativas diseñadas específicamente para los socios del programa.

Este Centro N°35 funcionará de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 h y de 14:00 a 17:15 h, con una variada agenda para todos los gustos. En el área de bienestar físico y relajación, los socios podrán asistir a clases de Yoga en sus niveles avanzado, intermedio, flex y en silla, además de sesiones de Pilates Mat, Stretching Integral y Gimnasia Suave.

Para quienes buscan mantenerse en movimiento a través del baile, el centro ofrecerá disciplinas como Zumba, Ritmos Latinos, Bachata, Jazz y Flamenco. La propuesta deportiva se completa con clases de Gimnasia Dinámica y una variante específica de Gimnasia Masculina. Asimismo, el espacio fomenta el aprendizaje y la salud mental mediante su Taller de la Memoria y clases de Inglés de nivel intermedio.

Con esta nueva sede, el municipio reafirma su compromiso de brindar espacios de calidad que promuevan un envejecimiento activo, saludable y, sobre todo, acompañado. En total son 33 los centros de jubilados que administra el Municipio.

Por cualquier consulta, comunicarse al siguiente número: 11-7872-2000, de 9 a 12h y de 14 a 16h.