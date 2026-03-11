Se anunciaron nuevas obras de modernización en sus Campos de Deportes

El intendente Ramón Lanús detalló las inversiones para este 2026, continuando el plan de obras que inició el año pasado. Destacó especialmente la climatización de la pileta del Campo 5, nuevos gimnasios y la creación de nuevas canchas de tenis y pádel.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó el plan de obras proyectadas por la Subsecretaría de Deportes para este año. Se trata de una serie de intervenciones estratégicas en los Campos de Deportes municipales destinadas a modernizar la infraestructura actual y ampliar la oferta de disciplinas para toda la comunidad.

El plan responde a demandas históricas de los vecinos y al incremento constante de capacidad en los centros deportivos municipales del distrito.

“Seguimos trabajando para impulsar el deporte porque es formador de valores, motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Nuestro compromiso es retribuir lo que pagan de impuestos con campos de deportes de primera calidad y accesibles”, afirmó el intendente.

Lanús destacó especialmente la obra de cerramiento y climatización de Villa Adelina: “Es una obra fundamental para poder tener funcionando la pileta a lo largo de todo el año. Era un reclamo histórico de los vecinos, una deuda que vamos a saldar y que pone a este campo al mismo nivel que los demás”.

Detalle de las obras por Campo de Deportes en 2026

-Campo N° 1: se renovará la experiencia de los usuarios con un nuevo bar-buffet, baños y vestuarios. Además, se instalará un nuevo sistema de climatización para la pileta y ya se construyó un estacionamiento para 30 autos para ordenar el ingreso y optimizar la organización del área.

-Campo N° 2: se potenciarán las actividades con un nuevo Gimnasio de Boxeo y un Salón de Usos Múltiples (SUM) para danza y gimnasia. También se instalarán nuevos caloventores para el área de pileta.

-Campo N° 4: se realizará el cerramiento del SUM y se construirá un nuevo playón multideporte para diversificar las prácticas deportivas.

-Campo N° 5: se llevará a cabo el cerramiento y la climatización de la pileta, permitiendo que este espacio sea utilizado durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas. Es una de las obras más esperadas por la comunidad.

-Campo N° 6: ante el auge de los deportes de raqueta, se renovaron tres nuevas canchas de tenis -disciplina que ya cuenta con 650 vecinos activos- y se construirá una cancha de pádel.

Estas inversiones se suman a lo realizado el año pasado: 3 nuevas canchas de futbol, renovación de 3 piletas, 2 nuevas escuelas de boxeo, renovación de la cancha de tenis en Campo 6, renovación del gimnasio en Campo 7, nuevo playón multideporte en Campo 5. San Isidro reafirma su liderazgo en materia de infraestructura deportiva pública, fomentando la integración social y los hábitos de vida saludables en todas las localidades del partido.

Para conocer más sobre las actividades y sedes, los vecinos pueden ingresar a: sanisidro.gob.ar/municipio/deporte.