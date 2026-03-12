El Municipio de Tigre continúa con propuestas de orientación vocacional

Los encuentros se realizan en el CUT y están destinados a vecinos y vecinas con la finalidad de brindarles herramientas para futuras entrevistas laborales y armado de CV.

El Municipio dio inicio a los talleres de “Orientación Vocacional y Empleo” que se desarrollan en el Centro Universitario Tigre (CUT). La actividad es abierta para toda la comunidad.

La propuesta -organizada por el Gobierno local- tiene como objetivo otorgar herramientas a los vecinos y vecinas sobre el armado de CV y tips para futuras entrevistas.

El Municipio de Tigre cuenta con un amplio abanico de programas y ofertas de inserción laboral, donde se brindan capacitaciones y cursos de oficios. Además, el Gobierno distrital cuenta con el Portal de Empleo para quienes se encuentren en la búsqueda activa.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.