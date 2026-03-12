Nardini habilitó una nueva pavimentación en Ing. Adolfo Sourdeaux

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, junto a la secretaria general Noe Correa y decenas de vecinos, participaron de la habilitación del nuevo pavimento sobre la calle John Kennedy, en sus intersecciones con Pelagio Luna y Monseñor de Andrea.

Fiel a su estilo, el jefe comunal recorrió la zona saludando e intercambiando palabras con los vecinos beneficiados. En ese marco, expresó: “Hoy, como intendente y como vecino de Malvinas Argentinas, estoy muy contento de poder hablar con ellos, de haber cumplido con la promesa y el compromiso que tomamos el año pasado cuando iniciamos el paquete de pavimentos en el barrio. Una conexión que nos había quedado pendiente, en la que trabajamos durante todo el verano y hoy podemos habilitarla”.

La intervención comprende 1.123 metros cuadrados de calzada de hormigón, que complementan el reciente pavimento ejecutado sobre la calle Monseñor de Andrea, entre Sanabria y Márquez. Ambos proyectos fueron realizados por la Subsecretaría de Servicios, con cuadrillas municipales y materiales producidos en la Planta Hormigonera, conformando una red vial integrada que mejora la conectividad y el acceso a las arterias principales de la zona.

En áreas cercanas también se destacan las obras de pavimentación sobre Pasaje Arrieta, Pío XII y Álvarez Prado, que en conjunto conforman un corredor urbano que mejora la circulación, jerarquiza el entorno y transforma significativamente la ciudad.

Durante los últimos días, Nardini recorrió más obras de pavimentación finalizadas y en ejecución en distintos puntos del distrito como parte del Plan de Pavimentación que avanza a paso firme. “Más del 80% de nuestro municipio tiene acceso a pavimento o mejoramiento asfáltico. Es un avance importantísimo. Nos falta cada vez menos para planificar y seguir avanzando en infraestructura urbana y accesibilidad”, destacó.

El municipio de Malvinas Argentinas continúa creciendo, pese al cese de inversiones y a los obstáculos que en muchos casos ralentizan las obras. “La obra hidráulica retrasó un poco los trabajos, pero estoy muy contento de que los vecinos nos vean de vuelta, de poder compartir un mate y esta alegría, y también de escuchar alguna problemática o inquietud para seguir progresando junto a ellos”, concluyó el intendente.