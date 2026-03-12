Se puso en marcha un nuevo ciclo del Programa de Asistencia al Deporte Infantil del Municipio de Tigre

La iniciativa itinerante PADI de la gestión local tiene como objetivo concientizar a las familias sobre la importancia del examen de salud para que los niños y niñas practiquen actividad física de forma segura. Se despliega en diferentes establecimientos barriales del distrito; en esta ocasión se realizó en el Club Social y Deportivo de la localidad.

A través del Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI), el Municipio de Tigre llevó adelante controles médicos preventivos que permiten detectar posibles afecciones y, en caso de ser necesario, realizar las derivaciones correspondientes según cada situación particular. Durante el 2025, se atendieron más 5000 chicos y chicas superando los 125 clubes de barrio del distrito.

En el Club Social y Deportivo El Talar, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, dijo: “Iniciamos los PADI, un programa de apoyo al deporte infantil y que ya tiene muchos años en el Municipio. El intendente Julio Zamora está pensando estrategias para seguir acompañando a los niños y niñas. Este programa consta de un equipo profesional médico que se acerca a los clubes de barrio para hacer todos los controles necesarios para que se hagan prácticas de deporte de una manera segura”.

Además, la propuesta entrega botiquines de primeros auxilios, aplica vacunas conforme al calendario oficial y la firma de planillas vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH). La propuesta promueve la participación activa de las familias para fortalecer el vínculo entre la comunidad, el deporte y el cuidado integral de la salud.

“Dos o tres veces por año pedimos asistencia del PADI. Siempre tenemos la ayuda del Municipio para el club y los chicos, eso nos pone contentos. Hay un montón de familias que se atienden siempre, y quedaron otras para la próxima fecha programada”, sostuvo el referente del Club Social y Deportivo El Talar, Nicolás Gibellieri.

Soledad, vecina del barrio El Zorzal y madre de uno de los chicos atendidos, expresó: “Hace varios años que hago los controles con PADI a mi hijo. Es muy bueno porque a veces en la salita y en la obra social no conseguís turnos, o también queda muy lejos entonces esto es importante”.

Para más información sobre programas municipales destinados a instituciones, comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o por mail a [email protected].