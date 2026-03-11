Llega un nuevo VILO Cervecero con promociones, shows en vivo y recorridos por fábricas artesanales

Este viernes 13 de marzo, en el marco de los tradicionales festejos por San Patricio, Vicente López vuelve a celebrar la cultura cervecera de la ciudad con una nueva edición de VILO Cervecero, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de promociones especiales, música en vivo y recorridos por fábricas de cerveza artesanal a través de todo el municipio.

La jornada comenzará a las 18 horas con un recorrido en bus gratuito entre fábricas cerveceras, que permitirá conocer de cerca el proceso de producción y degustar distintos estilos de cerveza. El bus partirá desde la intersección de Avenida Bartolomé Mitre y Rastreador Fournier, en Munro, y conectará dos de las principales fábricas locales: Liefeld, en Munro, y Jabalina, en Villa Martelli. En ambos espacios se realizarán visitas guiadas entre las 18 y las 22 horas, con degustaciones, descuentos especiales y shows en vivo. La actividad es con cupos limitados y la inscripción se realiza a través del formulario disponible en la página web del municipio.

Además, desde las 18 horas, bares y cervecerías de distintos barrios del municipio se sumarán con promociones y propuestas musicales para disfrutar durante toda la noche.

En el barrio de Vicente López, participarán locales como CowoBongo, que ofrecerá combos de 2 pintas con papas cheddar o una pinta con hamburguesa americana a precio promocional junto a un DJ en vivo; Cervecería Bro, con pintas a $5000 y música en vivo; Emily Daniels, donde comprando cuatro pintas se regalarán unas papas para acompañar el show en vivo; La Pianca Hamburguesería, con 2×1 en cervezas de 19 a 20 horas; e incluso Cerveza Lagarto, en los foodtrucks del Vial Costero.

En Munro, se suman Athor, con happy hour de cerveza especial durante toda la noche, stand de glitter y show en vivo; Il Fungo; Glück; y EL Galpón de White, ampliando la oferta gastronómica y cervecera del barrio.

Por su parte, en Olivos, locales como Hormiga Negra ofrecerán durante toda la semana la promoción Dublín Burger más pinta clásica a precio especial, junto con 2×1 en Irish Stout durante toda la noche del evento. También participarán BABA, ForestDan, con sus sedes de Avenida Maipú y Avenida del Libertador e Íbice, que contará con 20% de descuento en cervezas hasta la medianoche y un show en vivo.

VILO Cervecero forma parte de las iniciativas impulsadas por el Municipio para acompañar y fortalecer al sector gastronómico local, junto con eventos como VL Burger, Pizza Vilo, VL Gastronómica, La Noche del Vino y Café Vilo.

Para anotarse al recorrido por las fábricas y conocer todos los comercios adheridos, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.vicentelopez.gov.ar/vilo-cervecero